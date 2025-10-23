Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami hasta 2028: el astro argentino jugará hasta los 41 años

Hace instantes, el club norteamericano comunicó en sus redes sociales la extensión de contrato del capitán de la Selección Argentina. Los detalles.

Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami

Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami y seguirá jugando en la MLS (Major League Soccer). El club lo comunicó a través de sus redes sociales con un video, donde se lo puede ver al astro argentino firmando los papeles en el Miami Freedom Park Stadium, la nueva casa de Las Garzas, que se estrenará en 2026.

El video que difundió el equipo fue titulado con una frase: «Está en casa«. En las imágenes, se lo ve a Messi en traje en medio de la construcción del nuevo estadio del Inter Miami. La publicación tuvo una gran repercusión y la cuenta de la MLS comentó: «Leo se queda en nuestra liga«.

Por el momento, el club norteamericano no informó de cuánto tiempo es la extensión de contrato. Se cree que la renovación será hasta 2028. De esta forma, el argentino llegará a los 40 como futbolista. Con esta decisión, todo parece indicar que Lionel se retirará en el futbol norteamericano.

Esta noticia fue bien recibida por el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Hasta el momento, la presencia del 10 no está confirmada en la próxima Copa del Mundo, pero esta renovación le da esperanzas a Scaloni y a todos los argentinos de poder contar con el capitán en la cita mundialista de 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Leones FC, el equipo de la familia Messi, jugará la Primera C

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) hizo oficial la afiliación de Leones FC, club de Rosario que es presidido por Matias Messi, hermano de Leo. La noticia causó un fuerte impacto y revuelo en el futbol argentino, ya que se trata de un equipo que compite en la Liga Rosarina.

El club se fundó en 2015 y desde la próxima temporada pasará a jugar la Primera C, la cuarta categoría para los equipos directamente afiliados en AFA. Esta oficialización le permite al equipo saltearse el Torneo Promocional Amateur, categoría que disputan las instituciones que recién están comenzando su camino futbolístico.

Será el tercer equipo rosarino de la categoría, junto a Central Córdoba y Argentino (R). De esta forma, la Primera C estará conformada por 28 clubes, que se dividirán en dos zonas de 14 cada una.