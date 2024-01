Rally Dakar: los zonales Rostan y Zille aprobaron otro examen

La cuarta etapa de la 46 edición del Rally Dakar, con la que se completó el Medio Maratón, tuvo un gran trabajo de los regionales Santiago Rostan -finalizó 38° en la categoría de motos-, y David Zille, quien quedó sexto en Challenger.

Rostan sigue haciendo historia en su primer Dakar, en el que en cada una de las etapas sorprendió con su rápida adaptación a una prueba que se caracteriza por su exigencia y eso le permitió cumplir destacados trabajos.

El neuquino, con una GasGas del Xraids Extreme, apostó al paso a paso y le dio hasta el momento buenos resultados, como lo demostró en la cuarta etapa con la que terminó el temido Medio Maratón, quedando 38° en la etapa y avanzando al 44° en la general.

Con muy buenas sensaciones en cada etapa, el primer neuquino que participa del Dakar en Arabia Saudita aseguró que está muy cómodo tanto con la moto como con la navegación, por lo que se ilusiona con seguir cumpliendo un destacado trabajo.

Zille recuperó protagonismo

No se quedó atrás Zille (foto), quien después de las penurias que tuvo en las dos primeras etapas por diferentes problemas con su Can Am que alista el South Racing recuperó protagonismo y en el cuarto parcial se despachó con un valioso sexto lugar.

El tiempo que resignó en las primeras etapas casi que dejó sin posibilidades a Zille de pelear por la victoria en el Dakar, aunque como sucedió en las anteriores participaciones está claro que no es de los que se entregan en la adversidad.

Después del sexto lugar en la cuarta etapa, el próximo desafío que afrontará Zille será tratar de conseguir algún parcial como sucedió en la pasada edición, que fue el primero que logró en su campaña en la legendaria travesía.