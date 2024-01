Santiago Rostan cumple con su misión en la temida Etapa Maratón del Rally Dakar

No hay dudas que Santiago Rostan comprobó en esta primera parte de la Etapa Maratón de 48 horas lo que es la exigencia en el Rally Dakar y volvió a cumplir un interesante trabajo. Hasta el momento se encuentra en el lugar 45 en la categoría de motos cuando se tuvo que detener para hacer noche en uno de los siete campamentos junto a otro medio centenar de participantes.

Rostan, quien afronta su primer desafío en el Dakar, cumplió otro interesante trabajo y pudo completar la primera parte de la esperada sexta etapa, que puede ser decisiva para muchos de los participantes.

Al llegar a su campamento Rostan se encontró con una pequeña carpa, una bolsa de dormir y una cena como el desayuno con comida militar antes de reanudar la travesía que lo regresará a Shubaytah, donde se confirmarán los resultados de esta decisiva etapa.

Por la poca información que entregó la organización, los participantes no tienen ninguna comunicación con el afuera, Rostan completó su primera parte de la etapa en el lugar 45, sin complicaciones en su GasGas del Xraids Extreme.

Si tuvo alguna complicación con su moto, Rostan se las tendrá que arreglar, como sus rivales, con los elementos que tiene para poder reparar, debido a que no hay asistencia de los equipos, que esperan en el vivac del comienzo y cierre de la etapa en Shubaytah, donde tendrán un merecido descanso.

David Zille sigue a pleno en la travesía

David Zille se mantuvo en el lugar 15 en la competitiva categoría Challenger hasta el último control antes de realizar la pausa en la sexta etapa de 48 horas que finalizará el viernes después de una gran exigencia en Shubaytah, donde está programado un descanso en el Dakar.

Zille tuvo la virtud de no entregarse en la adversidad y después de las complicaciones de las dos primeras etapas encontró un buen funcionamiento que le permitió realizar un interesante trabajo en una categoría que tiene mucha paridad.

Al comando de un Can Am que alista el South Racing, encaró la Etapa Maratón sabiendo que era muy importante para poder avanzar en la general de la prueba, una misión que aparece difícil pero no imposible.

A través de los diferentes controles, Zille edificó un trabajo sin fallas que le permitió estar duodécimo promediando la etapa, para aparecer en el lugar 15 cuando apareció la señal para detenerse en uno de los siete campamentos.

Si no aparecen complicaciones, Zille tendrá la oportunidad de ganar algunos lugares más en la segunda parte de la Etapa Maratón, lo que sería muy importante en su misión de progresar para intentar en el cierre meterse entre los más destacados.