Se viene el rally Integración de Valle Medio, tercera fecha del Regional

La tercera fecha del Regional se disputará por los caminos de Luis Beltrán en el Valle Medio.

Se viene la tercera fecha del rally Regional. Este martes al mediodía se llevó a cabo la conferencia de prensa en el municipio de Luis Beltrán que contó con la presencia del intendente de Luis Beltrán, Robín del Río, dirigentes de la AVGR, encabezados por su presidente Goyo Martínez, Rául Ginobile al frente de la FRAD 11 y Roberto Fernández, titular del Autoclub de L. Beltrán.

En el encuentro se brindaron detalles de lo que será el «Rally Integración del Valle Medio», que disputará del 15 al 17 de mayo por los caminos de localidad de Luis Beltrán y zonas aledañas.

El Integración corresponderá a la tercera fecha del Rally Regional, luego del inicio en Cipolletti y la continuidad en General Roca.

Según informaron los organización se espera contar con un buen par de autos, que podría superar los 70 anotados. Al mismo tiempo se encuentran abierta las inscripciones para la competencia.

El Rally Integración tendrá 8 pruebas especiales a lo largo del fin de semana del 16 y 17 de mayo. La largada simbólica será el viernes 15 a las 20 horas, con la rampa ubicada en el centro de Luis Beltrán.

Cabe recordar que la segunda fecha del Regional tuvo como ganadores a Mauro Debasa (Ford Ka), que se quedó con la clasificación general del Rally de General Roca. En segundo lugar se ubicó Esequiel Klein (Ford Ka) y tercero quedó Mauro Rocca (VW Gol).

En tanto, Sergio Fernández, Lucas Craievich, Marcos Craievich, Octavio Fernández, Claudio Bustos, Pedro Skruta y Juan Lovagnini completaron los diez primeros lugares de la general.

El triunfo en la RC5 fue para Lucas Craievich (Fiat Palio), Agustín Pistagnesi (VW Gol) se impuso en la N1 y Octavio Fernández (Ford Fiesta) en la N2. E la A1 fue el vencedor Erick Regliner (Ford Ka). En la A7 se impuso Juan Lovagnini (Renault Sandero) y en la RC5 Light debutó con triunfo Felipe Debasa (Renault Clio).