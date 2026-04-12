Mauro Debasa fue imparable y se quedó con el Rally de General Roca

Esequiel Klein fue segundo en la general del Rally de General Roca y escoltó a Debasa en la A6. (Foto: Andrés Maripe)

Mauro Debasa (Ford Ka), con la navegación de Matías Aman, se quedó con la clasificación general del Rally de General Roca. Con un registro de 1h00m 24s8, Debasa se impuso por 37s7 a Esequiel Klein (Ford Ka). Tercero, a 1m14s4 quedó Mauro Rocca (VW Gol). Sergio Fernández, Lucas Craievich, Marcos Craievich, Octavio Fernández, Claudio Bustos, Pedro Skruta y Juan Lovagnini completaron los diez primeros lugares de la general.

En la A6, Mauro Debasa ganó de punta a punta y venció al actual campeón de la divisional, Esequiel Klein. Tercero quedó Claudio Bustos, a 2m38s3. Jesús Mehdi completó el clasificador. Para Debasa fue el primer triunfo en la general en la temporada, y la segunda victoria en la A6, ya que también se impuso en la fecha inaugural en Cipolletti.

Esequiel Klein fue segundo en la general del Rally de General Roca y escoltó a Debasa en la A6. (Foto: Andrés Maripe)

En la carrera más apretada del fin de semana, Mauro Rocca se quedó con la A8, con 29s2 de diferencia sobre Sergio Fernández y de 1m32s2 sobre Marcos Craievich. Facundo Sabas, que venía de ganar en la fecha inaugural, finalizó cuarto. La prueba comenzó con Sergio Fernández adelante, rápidamente tomó la delantera Facundo Sabas pero Mauro Rocca pasó al frente en la PE 6 y no soltó la punta hasta celebrar el triunfo.

Rocca es el actual campeón de la divisional. (Foto: Andrés Maripe)

Tras el triunfo de Federico Fernández en Cipolletti, esta vez el triunfo en la RC5 fue para Lucas Craievich (Fiat Palio), que le sacó 50s8 a Pedro Skruta. Tercero quedó Darío Vázquez a 1m33s5. Más atrás llegaron Claudio Franchello y Leandro Martínez. Fue el primer triunfo de Lucas Craievich. Federico Fernández lideró los dos primeros tramos pero terminó abandonando.

Uno que repitió victoria fue Octavio Fernández (Ford Fiesta), que logró su segundo triunfo en la N2. Le ganó por 1m38s7 a Leandro Paulovich y por 1m51s9 a Javier Mozzi Zovich. Más atrás llegaron Marcelo Martínez, Pablo Díaz y Alberto Méndez.

El otro que volvió a celebrar fue Agustín Pistagnesi (VW Gol), que también había ganado en la primera fecha en Cipolletti. En la N1 le ganó por 1m24s2 al neuquino Alejandro Zambón (lideró tras el primer tramo) y por 3m18s4 a Juan Carlos Grasso. Detrás de ellos llegaron Facundo Kallobius, Ángel Fernández, Gabriel Torrente y Pedro Chaima.

En la A1 el vencedor fue Erick Regliner (Ford Ka), con 1m52s6 de diferencia sobre Fabricio D’Amico (había ganado en Cipolletti) y 2m17s5 sobre Rubén Martínez. Maximiliano Martínez completó el clasificador de la divisional.

Tanto en la A7 como en la flamante RC5L, sólo una máquina completó la carrera. En la A7 se impuso Juan Lovagnini (Renault Sandero) y en la RC5L debutó con triunfo Felipe Debasa (Renault Clio). Para Lovagnini fue el segundo triunfo en el Rally Regional, ya que en diciembre pasado ganó en San Carlos de Bariloche.

La prueba fue organizada por la Asociación Volantes de General Roca (AVGR) y la Federación 11. La próxima fecha se correrá entre el 15 y el 17 de mayo en la zona de Valle Medio.