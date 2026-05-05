Se viene el «Aniversario Rivadavia Seguros», uno de los torneos más convocantes en el Golf Club de Roca

El próximo sábado 9 de mayo se llevará a cabo la edición número 37º del torneo «Aniversario Rivadavia Seguros-Luis Arceo Trailers”, uno de los eventos deportivos más convocantes de la temporada en los links del Golf Club General Roca. Serán 18 hoyos, con salidas en diferentes horarios y la presencia de destacados exponentes de la zona.

La competencia contará con la participación de cerca de un centenaro de golfistas, incluyendo jugadores provenientes de distintas localidades de la región, como Neuquén, Cipolletti y Villa Regina, lo que reafirma el carácter regional del torneo y su creciente relevancia.

Tres categorías de caballeros y una de damas

En cuanto al formato competitivo, el torneo Aniversario Rivadavia Seguros tendrá tres categorías para caballeros y una para damas. Se entregarán distinciones especiales al best drive y al mejor approach para los destacados de uno y otro sexo.

El torneo estará auspiciado por Rivadavia Seguros y Luis Arceo Trailers, firmas que acompañan y fortalecen el desarrollo del deporte en la región, y que siempre están cercanas a la entidad de la ciudad roquense.

Como el Apertura, el torneo Aniversario del club o el Clausura, este certamen es uno de los clásicos de cada temporada y seguramente habrá marcas muy parejas en todas las divisiones en disputa. Como siempre habrá importantes premios.