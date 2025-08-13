TC2000: Emiliano Moreno, talento neuquino en la Fórmula Nacional Argentina

La Fórmula Nacional Argentina es una de las categoría escuela del autovilismo argentino que sigue creciendo. En la sexta fecha del Campeonato Argentino, el neuquino Emiliano Moreno se suma a las filas de la categoría con el monoplaza del equipo de Gustavo González, el MR Racing.

El piloto de 24 años expresó sus sensaciones, en la previa del debut en el autódromo de General Roca. “La verdad que estoy muy emocionado por mi debut a nivel nacional. Siempre me quedó pendiente dar el salto del karting a una categoría de monopostos y en la Fórmula Nacional encontré la oportunidad”.

El neuquino dejó en claro su deseo de aprender rápido. “Es la primera vez que me subo a algo más que un karting, así que la fecha de Roca será clave para adaptarme a la Fórmula Nacional. Pienso que lo voy a lograr con el apoyo y la experiencia que tiene el MR Racing”.

La historia de Emiliano Moreno en el automovilismo comenzó a los 13 años, cuando se sumó a la escuelita de karting de Neuquén, compitiendo con motores 50cc. A los 15, ya corría en los 150cc Kayak, alternando entre las divisionales juniors y mayores, acumulando experiencia y regularidad.

«El verdadero salto llegó cuando empecé a correr en la categoría Internacional de karting (KCC), con motores 125cc de dos tiempos. Ahí tuve que adaptarme a un cambio muy grande. Me llevó casi un año y medio, pero finalmente conseguimos nuestra primera victoria. Fue un gran alivio, algo que veníamos buscando hace tiempo. Y lo mejor fue que en la siguiente fecha también ganamos”, recordó.

