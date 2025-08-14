TC2000 en Roca: ¡Desde este viernes llevate un póster de regalo con tu Diario RÍO NEGRO!  

La emoción del TC2000 llega a toda velocidad a Río Negro y Neuquén y Diario RÍO NEGRO te invita a vivirla de una manera única. Desde este viernes recibirás de regalo un póster exclusivo para celebrar el regreso de la categoría a la ciudad. Conocé los detalles.

Las SUV más potentes de Argentina llegarán este fin de semana por primera vez al Autódromo Parque Ciudad. La sexta fecha del 46° Campeonato Argentino será este sábado y domingo 16 y 17 de agosto.

¡No te pierdas esta oportunidad de llevarte un recuerdo único de este evento que llega con toda la adrenalina que caracteriza a categoría!

TC2000 en Roca: los suscriptores de Río Negro lo recibirán gratis el sábado

Además todos los suscriptores de Diario RÍO NEGRO recibirán el póster de regalo junto al ejemplar del sábado. ¡Una oportunidad para todos de coleccionar este recuerdo especial del TC2000 en Roca!

Y para cerrar el fin de semana a toda velocidad, al igual que el viernes, la edición del domingo que vas a adquirir en tu kiosco o comercio de confianza también incluirá el póster del TC2000. ¡No te quedes sin el tuyo!

La fecha del TC2000 en General Roca es un clásico del automovilismo nacional y la ciudad lo recuperará después de seis temporadas. Para la sexta fecha del calendario, se hicieron diversos arreglos en el autódromo, que lucirá renovado para este histórico regreso.

Tal como publicó este medio, se arreglaron “distintos sectores como alambrados, pintura en las tribunas, pianitos, ingresos y boxes. Se trabajó también en las medidas de seguridad y cartelería. En líneas generales, fueron trabajos de embellecimiento del circuito y mantenimiento para que todo funcione con normalidad», explicó Goyo Martínez, titular de la AVGR.

TC2000 en Roca: las entradas arrancan desde $20.000

Desde la Asociación Volantes de General Roca aseguraron que la venta de entradas marcha a buen ritmo, los aficionados muestran interés y se espera que siga en aumento a medida que se acerca el fin de semana.

Las entradas generales tiene un costo de $20.000 pesos y son válidas para las jornadas de sábado y domingo de la nueva edición. Para el sector Boxes, el precio es de $35.000.