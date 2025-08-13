TC2000 en Roca: los que marcan el ritmo llegan afilados al autódromo Parque

Una de las categorías más emblemáticas del automovilismo nacional argentino se presenta en Roca para cumplir la sexta fecha del calendario 2025. En esta nueva etapa que transita el TC2000, Emiliano Stang lidera el campeonato seguido de cerca por Matías Rossi y Franco Vivian.

El actual líder se impuso en las tres primeras fechas del certamen marcando el camino con Toyota. Al autódromo Parque de General Roca llega a como el gran favorito ante la ausencia del actual campeón Leonel Pernía, que marcha en el cuarto lugar del campeonato, pero no será de la partida en el circuito rionegrino por compromisos internacional que asumió junto a Tiago Pernía.

En tanto, un experimentado como Matías Rossi y la plenitud de Franco Vivian, reciente vencedor en la última presentación en 9 de Julio, quieren dar pelea en un trazado con historia. Ambos llegan con intenciones de destronar a Stang en lo más alto de las posiciones.

Por su parte, Franco Morillo con el Chevrolet viene dando pelea. El joven piloto es protagonista en la Copa Rookie Latam 2025, donde es líder Emiliano Stang (Toyota Gazoo) con 151 puntos, y Morillo (Chevrolet Pro Racing) se ubica segundo con 90, Matías Capurro (Corsi Sport) 79, Figgo Bessone (Pro Racing) 52 y Mateo Polakovich (ATR Racing) con 25.

Siempre con protagonismo regional en el ámbito nacional, el reginense Facundo Aldrighetti aparece séptimo en el torneo y buscará destacarse en un trazado que conoce bastante.

Cabe destacar que en la actual temporada, el TC2000 le abrió el camino al segmento SUV y en este torneo se da la convivencia entre los nuevos modelos con los antiguos sedanes.