José M. Urcera afrontará una tercera categoría este año, por lo que tendrá agenda completa, después que se confirmó que junto a Leonel Larrauri estará con una de las Toyota Hilux en su estreno en el TCPick Up, que tendrá su primera fecha el 13 de marzo en el autódromo de La Plata.

Urcera hace tiempo que confirmó su ingreso a la categoría de las camionetas, lo que se concretará en La Plata, dándole continuidad a su campaña que lo tiene como protagonista en el TC, está séptimo en el certamen después del comienzo en Viedma, y en laClase 3 del Turismo Nacional, que tendrá su primera fecha el domingo en Bahía Blanca.

En principio las camionetas de Manu Urcera y Larrari iban a estar en el Larrauri Racing, con el que ambos participan en el TN, pero hace unos días nada más se confirmó que se sumarán al Galarza Racing, que al igual que los dos pilotos afrontará su debut en la categoría.

El armado de las Hilux comenzó en el taller de Christian Pereyra en Pergamino se completará en la localidad santafesina de Acebal, donde está el taller de la escuadra que comanda Ramiro Galarza, que cuenta con un auto en el TC Mouras, que maneja Blas Sercheck, y dos en el TC Pista Mouras, con Lucio Calvani e Ignacio Fain.

Según la autorización expedida en octubre último por la CAF de la ACTC, tanto Urcera como Larrauri deben debutar en TC Pick Up antes de la tercerafecha. La primera será el 13 de marzo en La Plata y la segunda el 10 de abril, aunque sin circuito confirmado.

Ambas Hilux tendrán motores preparados por Claudio Garófalo, aunque todavía no está definido quién será el responsable técnico de las camionetas. En principio, iban a ser Damián Corba y Leandro Flores, quienes trabajan con Urcera y Larrauri en TN. Pero no serán parte del proyecto de TC Pick Up.

El TC Pick Up sigue sumando pilotos para si nuevo certamen, como José M. Urcera, quien estará con el equipo Galarza Racing. Gentileza.

Urcera se mostró entusiasmado con la posibilidad de realizar una tercera categoría y más en la de las camionetas, que experimentó un gran avance en el pasado certamen, con una importante cantidad de participantes y mucha paridad.