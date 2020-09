Autorizaron el funcionamiento de los carros de comida en Regina

Finalmente los propietarios de carros de comida de Villa Regina pueden abrir sus puertas para la atención al público, pero será sin la modalidad presencial y en los mismo horarios en los que se permite la atención de otros locales del rubro gastronómico.

El pedido de habilitación para la apertura de los locales, fue presentada hace más de un mes atrás tanto con notas dirigidas al intendente Marcelo Orazi, como a la totalidad del cuerpo del Concejo Deliberante.

Hasta el momento, si bien desde el municipio se había adelantado que el pedido de apertura estaba bajo análisis, uno de los motivos para no dar la habilitación es que se planifica reubicar en un solo lugar todos los carros de comidas. A esto se agrega que la mayoría de los carros tienen los permisos de concesión vencidos, y desde el municipio se prevé realizar una nueva licitación de explotación, con prioridad a los que ya están instalados.

En una reunión que el intendente Orazi mantuvo con los propietarios de los carros, se acordó en principio otorgar la habilitación para el funcionamiento, pero bajo la modalidad de take away; por lo que los clientes no podrán permanecer allí. Este mecanismo fue una de las propuestas que realizaron los propietarios de carros de comida, que propusieron no colocar sillas ni mesas frente a sus trailers para evitar la permanencia de clientes en el lugar.

Al mismo tiempo se acordó que el horario de funcionamiento será similar a los establecidos para bares, restaurantes y confiterías; es decir que podrán abrir de lunes a miércoles entre las 8 y las 20; y desde los jueves hasta los sábados, el horario de habilitación para el retiro de comidas se extenderá hasta las 24.

El municipio prevé además durante las próximas semanas avanzar con el llamado a licitación para el otorgamiento de las concesiones de explotación, en tanto se continúa trabajando sobre el proyecto de reubicación de los carros de comida en el sector lindero al Anfiteatro del Militante, dado que si bien la mayoría están dentro de la zona céntrica, están en diferentes sectores del Parque Eduardo Chiuchiarelli y la calle de ingreso al edificio del Concejo Deliberante.