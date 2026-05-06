ASÍ LO VEO / “El camión eléctrico ya puede reemplazar al diésel en rutas largas”

El avance de la electrificación en el transporte pesado sumó un nuevo capítulo con el lanzamiento del Volvo FH Aero Electric, un camión que promete hasta 700 kilómetro de autonomía y busca competir directamente con los tradicionales diésel. El anuncio estuvo acompañado por un mensaje contundente de Roger Alm, presidente de Volvo Trucks, quien afirmó: “Nunca ha sido tan fácil sustituir los camiones diésel por eléctricos”.

El ejecutivo destacó que la nueva generación no solo mejora la autonomía, sino que también ofrece mayor capacidad de carga y tiempos de recarga más eficientes, adaptados a la operativa real del transporte. “No se trata solo de recorrer más kilómetros, sino de que el camión pueda trabajar como una herramienta profesional, con rentabilidad y sin cambiar la lógica del negocio”, explicó.

El modelo incorpora una arquitectura con eje eléctrico que permite alojar más baterías sin afectar su diseño, alcanzando potencias de hasta 460 kW y una carga útil competitiva. Además, está preparado para carga ultrarrápida, pudiendo recuperar gran parte de la batería en menos de una hora. Para Volvo Trucks, el desafío ya no es demostrar que el camión eléctrico funciona, sino convencer al sector de que puede reemplazar al diésel en cada vez más operaciones.