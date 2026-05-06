Camiones y motos: quiénes lideraron abril
Las ventas de vehículos comerciales pesados se mantuvieron estables, mientras que las motos marcaron cifras récord y un fuerte crecimiento interanual.
El mercado automotor argentino mostró en abril de 2026 dos realidades bien marcadas. Por un lado, el segmento de camiones pesados mantuvo niveles similares a los del año pasado, con leves variaciones entre marcas y modelos. Por otro, el sector de motovehículos continúa en expansión, con cifras históricas impulsadas por la demanda de unidades económicas.
En el caso de los comerciales pesados, se patentaron 2.031 unidades, prácticamente en línea con abril de 2025, lo que refleja una estabilidad en un contexto aún desafiante. En paralelo, las motos alcanzaron las 80.737 unidades, con un crecimiento interanual del 51,5%, consolidando una tendencia positiva que se sostiene desde comienzos de año.
Liderazgo firme en camiones
Entre las marcas de camiones, Mercedes Benz se mantuvo al frente con 657 unidades y una participación del 32,3%, seguida por IVECO con 511 unidades (25,2%). Más atrás se ubicaron SCANIA, VOLKSWAGEN y KING LONG, esta última con un crecimiento destacado respecto al mes anterior. El ranking muestra además subas relevantes en marcas como AGRALE y VOLVO, mientras que otras como SCANIA y VOLKSWAGEN registraron caídas interanuales.
Top 10 marcas de camiones pesados (abril 2026)
- MERCEDES BENZ – 657
- IVECO – 511
- SCANIA – 198
- VOLKSWAGEN – 169
- KING LONG – 132
- FOTON – 98
- VOLVO – 89
- AGRALE – 60
- KAMA – 29
- DONGFENG – 20
En cuanto a modelos, el liderazgo fue para el IVECO STRALIS, seguido por el KING LONG XMQ6127G, que sorprendió con un salto significativo en patentamientos.
Top 10 modelos de camiones pesados (abril 2026)
1. IVECO STRALIS – 148
2. KING LONG XMQ6127G – 132
3. IVECO 170 E – 125
4. MERCEDES BENZ ATEGO 1732 – 102
5. IVECO TECTOR – 92
6. FOTON AUMAN – 66
7. MERCEDES BENZ ACCELO 916 – 58
8. MERCEDES BENZ ACTROS 2545 – 58
9. VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17.280 – 57
10. IVECO S-WAY – 51
Boom histórico en motos
El segmento de motovehículos atraviesa un momento de fuerte expansión. Según datos de ACARA, en el primer cuatrimestre se patentaron 301.962 unidades, un 47,5% más que en el mismo período de 2025.
El presidente de la entidad, Sebastián Beato, destacó que el crecimiento se explica por la accesibilidad de los modelos de baja cilindrada y el creciente de la financiación, un factor clave para sostener la demanda.
En abril, Honda volvió a liderar el mercado con 14.440 unidades, seguida por Gilera y Motomel, que intercambiaron posiciones respecto al mes anterior.
Top 5 marcas de motos (abril 2026)
1. HONDA – 14.440
2. GILERA – 10.280
3. MOTOMEL – 9.908
4. KELLER – 8.885
5. CORVEN – 7.778
En modelos, hubo un cambio significativo: la GILERA SMASH se convirtió en la más vendida, desplazando a la histórica líder HONDA WAVE.
Top 5 modelos de motos (abril 2026)
1. GILERA SMASH – 7.625
2. KELLER KN 110-8 – 7.620
3. HONDA WAVE – 7.395
4. CORVEN ENERGY 110 – 5.215
5. MOTOMEL B110 – 5.123
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