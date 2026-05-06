Camiones y motos: quiénes lideraron abril

En el caso de los comerciales pesados, se patentaron 2.031 unidades, prácticamente en línea con abril de 2025.

El mercado automotor argentino mostró en abril de 2026 dos realidades bien marcadas. Por un lado, el segmento de camiones pesados mantuvo niveles similares a los del año pasado, con leves variaciones entre marcas y modelos. Por otro, el sector de motovehículos continúa en expansión, con cifras históricas impulsadas por la demanda de unidades económicas.



En el caso de los comerciales pesados, se patentaron 2.031 unidades, prácticamente en línea con abril de 2025, lo que refleja una estabilidad en un contexto aún desafiante. En paralelo, las motos alcanzaron las 80.737 unidades, con un crecimiento interanual del 51,5%, consolidando una tendencia positiva que se sostiene desde comienzos de año.

Liderazgo firme en camiones

Entre las marcas de camiones, Mercedes Benz se mantuvo al frente con 657 unidades y una participación del 32,3%, seguida por IVECO con 511 unidades (25,2%). Más atrás se ubicaron SCANIA, VOLKSWAGEN y KING LONG, esta última con un crecimiento destacado respecto al mes anterior. El ranking muestra además subas relevantes en marcas como AGRALE y VOLVO, mientras que otras como SCANIA y VOLKSWAGEN registraron caídas interanuales.

Top 10 marcas de camiones pesados (abril 2026)