Nación autorizó a Chubut a comercializar energía en el Mercado Eléctrico Mayorista

a Secretaría de Energía de la Nación habilitó a EPECH S.A.U. a operar en el Mercado Eléctrico Mayorista tras la publicación de la Resolución 239/2026 en el Boletín Oficial. Foto gentileza.

El Gobierno del Chubut dio un paso significativo en la consolidación de su política energética territorial a partir de la autorización otorgada por la Secretaría de Energía de la Nación. La medida permite el ingreso de la Empresa Provincial de Energía de Chubut Sociedad Anónima Unipersonal (EPECH S.A.U.) al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

A partir de esta disposición, la operadora chubutense queda facultada para actuar formalmente en calidad de Participante Comercializador dentro del esquema eléctrico nacional. Esta figura técnica le otorga la capacidad de intervenir de forma directa en la compraventa y administración de energía a escala mayorista.

La decisión administrativa quedó formalizada mediante la Resolución N° 239/2026 emitida por la autoridad energética nacional. La normativa fue sancionada el pasado 9 de septiembre y tuvo su publicación oficial en el Boletín Oficial de la República Argentina dos días después, el 11 de septiembre.

Según lo establecido en el marco normativo, la incorporación de la firma provincial al MEM queda supeditada al cumplimiento continuo de la legislación vigente y las reglamentaciones operativas que regulan el funcionamiento del sistema eléctrico interconectado.

Desde el Ejecutivo chubutense ponderaron la medida como un avance dentro del programa de fortalecimiento de herramientas operativas provinciales. El objetivo central reside en adquirir una mayor autonomía de gestión en un sector considerado clave para la infraestructura regional.

La integración de EPECH en el mercado nacional busca brindar previsibilidad al entramado productivo local. De este modo, la provincia procura establecer un esquema tarifario y de suministro acorde a las necesidades de sus distintas actividades económicas.

El ingreso a la mesa de comercialización mayorista se orienta a potenciar el crecimiento de las economías regionales del interior chubutense. La posibilidad de gestionar volumen y condiciones de abastecimiento abre un abanico de alternativas para los sectores industriales y extractivos de la zona.

Con esta resolución, la provincia patagónica suma una entidad con capacidad jurídica y técnica para negociar bloques de energía, integrándose de manera directa a la dinámica institucional del sistema energético argentino.