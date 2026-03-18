ASÍ LO VEO | El CEO de Volvo advierte sobre avance chino en camiones eléctricos

El presidente y CEO de Volvo Group, Martin Lundstedt, lanzó una advertencia sobre el creciente protagonismo de los fabricantes chinos en el mercado global del transporte, especialmente en el desarrollo de camiones eléctricos. El directivo sueco destacó que las compañías asiáticas están avanzando con rapidez y cuentan con una fuerte capacidad de innovación. “Los fabricantes chinos son rápidos, innovadores, decididos y comprometidos”, afirmó, en referencia al nuevo escenario competitivo que enfrenta la industria europea.



Según Lundstedt, varias empresas chinas preparan su llegada al mercado europeo de vehículos pesados eléctricos en los próximos años. Entre ellas aparecen marcas como BYD, Farizon, Sany, Sinotruk, Windrose y SuperPanther, que buscan ganar terreno con productos tecnológicamente avanzados y precios más competitivos.



El ejecutivo explicó que China cuenta con una ventaja significativa en este segmento. Actualmente, los camiones pesados de cero emisiones representan cerca del 29% de las ventas en ese país, mientras que en la Unión Europea apenas alcanzaron el 4,2% del mercado en 2025. Esta diferencia se debe, en parte, a una cadena de suministro más desarrollada y a la mayor escala de producción.



En ese contexto, Lundstedt sostuvo que Europa deberá acelerar su transición hacia el transporte eléctrico si quiere mantener su liderazgo en el sector. Para el CEO de Volvo Group, la competencia global ya entró en una nueva etapa. “Respeto total y la carrera ya está en marcha”, resumió.