El ranking de los 0km líderes del mes

El mercado automotor argentino volvió a mostrar señales de enfriamiento durante febrero de 2026. Tras algunas semanas de tensión entre el Gobierno nacional y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) por la difusión de las estadísticas del sector, la entidad retomó la publicación de los datos y presentó el ranking de los 10 vehículos 0km más vendidos del mes.



El informe confirma que el comportamiento del mercado estuvo marcado por una caída generalizada de patentamientos. Todos los modelos que integran el top ten registraron menos unidades vendidas que en enero, en línea con la retracción que afectó al conjunto del sector durante el segundo mes del año.

A pesar de esa baja, algunos modelos lograron sostener su posición de liderazgo en el país, con un claro protagonismo de las pick ups y de los autos compactos de producción regional.



Entre todos los modelos, la Toyota Hilux volvió a quedarse con el primer lugar del ranking. La pick up mediana registró 2.212 patentamientos, aunque mostró una caída marcada frente a enero, cuando había alcanzado 3.413 unidades, lo que representa un descenso del 35,2% en la comparación mensual.

El Fiat Cronos, que se produce en la planta cordobesa de Ferreyra, se ubicó en el segundo puesto con 2.026 unidades patentadas. Sin embargo, el sedán también sufrió una baja significativa respecto del primer mes del año, cuando había registrado 3.256 unidades, lo que equivale a una caída del 37,8%.



El podio lo completó el Peugeot 208, uno de los autos más elegidos del mercado argentino. El modelo fabricado en la planta de El Palomar alcanzó 1.915 patentamientos, por debajo de las 2.917 unidades registradas en enero, lo que implicó una reducción del 34,4%.

En el cuarto puesto apareció el Ford Territory, uno de los SUV que más creció en los últimos años dentro del mercado local. Durante febrero alcanzó 1.550 unidades, aunque el retroceso frente a enero fue uno de los más pronunciados del ranking: había registrado 2.877 unidades, lo que implica una caída del 46,1%.

Entre las pickups, la Ford Ranger también mantuvo una presencia fuerte dentro del listado. El modelo producido en la planta de Pacheco cerró febrero con 1.338 unidades patentadas, muy por debajo de las 2.499 unidades de enero, lo que representa una baja del 46,5% mensual.

El sexto lugar fue para el Volkswagen Tera, que registró 1.333 unidades, frente a las 2.199 del mes anterior, lo que implica una disminución del 39,4%.



El ranking continúa con otro modelo de la marca alemana: la Volkswagen Amarok, que alcanzó 1.148 patentamientos durante febrero. En este caso, la baja frente a enero también fue importante, ya que había registrado 2.160 unidades, lo que marca un descenso del 46,9%.

El Volkswagen Polo ocupó el octavo lugar del listado con 1.096 unidades, por debajo de las 1.692 registradas en enero, lo que implica una caída del 35,2%.



Por su parte, la Chevrolet Tracker cerró el mes con 1.082 patentamientos, luego de haber alcanzado 1.918 unidades en enero, lo que representa una baja del 43,6% en términos mensuales.

Todos los modelos del top ten vendieron menos unidades que en enero, reflejando la desaceleración del mercado automotor.



El último puesto del ranking fue para el Peugeot 2008, que registró 967 unidades patentadas durante febrero. En enero, el SUV había alcanzado 1.818 unidades, por lo que también mostró una reducción importante en su desempeño mensual.

Momento de ajuste en el mercado

El panorama general confirma que el mercado automotor argentino atraviesa un momento de ajuste en el ritmo de ventas. Factores económicos, la evolución de los precios de los 0km y el comportamiento del consumo influyen directamente en los patentamientos mensuales.

Aun así, el ranking mantiene una fuerte presencia de modelos ya consolidados en el país, con pick ups, SUVs y autos compactos que continúan siendo las opciones preferidas por los compradores argentinos.

Los 10 autos usados 0km más vendidos en febrero 2026

1 Toyota Hilux

2.212 u.

2 Fiat Cronos

2.026 u.

3 Peugeot 208

1.915 u.

4 Ford Territory

1.550 u.

5 Ford Ranger

1.338 u.

6 Volkswagen Tera

1.333 u.

7 Volkswagen Amarok

1.148 u.

8 Volkswagen Polo

1.096 u.

9 Chevrolet Tracker

1.082 u.

10 Peugeot 2008

967 u.