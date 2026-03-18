Más de 1.000 kilómetros y carga récord: el nuevo salto del auto eléctrico

El avance reúne dos desarrollos clave: una segunda generación de baterías de alto rendimiento con capacidad de carga ultrarrápida y un vehículo de producción que supera los 1.000 kilómetros de autonomía.

La carrera global por dominar el mercado de los autos eléctricos acaba de dar un nuevo salto tecnológico. BYD, reconocida automotriz china, presentó una combinación de batería de nueva generación y vehículo de alto rendimiento que promete cambiar la forma en que los usuarios perciben la movilidad eléctrica.



El avance reúne dos desarrollos clave: una segunda generación de baterías de alto rendimiento con capacidad de carga ultrarrápida y un vehículo de producción que supera los 1.000 kilómetros de autonomía, cifras que hasta hace pocos años parecían difíciles de alcanzar dentro de la industria.

Según se informó durante una presentación realizada en Shenzhen, China, el nuevo sistema permite reducir de manera drástica uno de los principales inconvenientes que enfrentan los autos eléctricos: el tiempo necesario para recargar energía.



La nueva tecnología de carga permite que la batería pase del 10% al 70% en apenas cinco minutos, mientras que el proceso puede alcanzar el 97% en alrededor de nueve minutos. Se trata de un rendimiento que marca un nuevo estándar dentro del sector y que se acerca, por primera vez, a la rapidez de una carga de combustible tradicional.

Más autonomía y eficiencia energética

El corazón de este avance es la segunda generación de la batería Blade, un sistema que fue desarrollado durante más de seis años de investigación con el objetivo de resolver uno de los desafíos técnicos más complejos de la ingeniería eléctrica: combinar alta densidad energética con carga extremadamente rápida.

Gracias a este desarrollo, la densidad energética creció cerca de un 5% respecto a la generación anterior, lo que permite mejorar la autonomía sin comprometer la velocidad de recarga ni la estabilidad del sistema.



Uno de los aspectos más relevantes es su desempeño en condiciones climáticas adversas. En temperaturas extremas de hasta -30 °C, el tiempo de carga apenas aumenta unos minutos respecto a lo que ocurre en condiciones normales, un avance importante para regiones con climas muy fríos.

Para lograrlo, los ingenieros incorporaron un sistema denominado “canal de alta velocidad de iones de litio”, junto con un nuevo esquema de gestión térmica inteligente que controla la temperatura de la batería durante el proceso de carga.



En paralelo, la compañía presentó un cargador ultrarrápido de 1.500 kW, considerado uno de los más potentes del mundo para vehículos eléctricos. Este desarrollo forma parte de un ambicioso plan de infraestructura que incluye la construcción de 20.000 estaciones de carga ultrarrápida en China, con una expansión internacional prevista antes de finales de 2026.

Un auto que supera los 1.000 kilómetros

La nueva tecnología ya tiene su primera aplicación en un vehículo de producción. Se trata del DENZA Z9GT, un modelo eléctrico que logra una autonomía de 1.036 kilómetros bajo el ciclo CLTC, convirtiéndose en uno de los autos eléctricos con mayor alcance del mercado global.

El vehículo, que se ofrece en cinco versiones, incorpora distintas configuraciones mecánicas. La variante de entrada utiliza un solo motor eléctrico que desarrolla 370 kW (496 CV), mientras que la versión más potente recurre a tres motores eléctricos que entregan 230 kW, 310 kW y 310 kW respectivamente.



El DENZA Z9GT, un modelo eléctrico que logra una autonomía de 1.036 kilómetros.

Esta configuración permite una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2,7 segundos, una cifra comparable con la de los superdeportivos más exclusivos del mundo.

El diseño también refleja el enfoque tecnológico del vehículo. El frente presenta líneas más marcadas y faros estilizados, además de la incorporación de sensor LiDAR, pensado para sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

En el perfil aparecen manijas ocultas y nuevas llantas, mientras que la parte trasera adopta una silueta fastback con luces horizontales y un alerón integrado que refuerza su carácter deportivo.

Tecnología y confort en el interior

El habitáculo mantiene un enfoque tecnológico con tres pantallas principales, incluyendo una gran pantalla central flotante que controla gran parte de las funciones del vehículo.

El interior suma iluminación ambiental dinámica, un volante rediseñado y materiales de mayor calidad. Entre las configuraciones disponibles se destaca el exclusivo esquema “Rojo Lava”, que combina tapizados deportivos con detalles en fibra de carbono.



Una gran pantalla central flotante que controla gran parte de las funciones del vehículo.

Durante la presentación del vehículo, el CEO de la compañía, Wang Chuanfu, explicó con humor uno de los detalles técnicos del sistema de carga: el proceso se detiene en 97% y no en 100%.

La razón es simple: dejar un pequeño margen para aprovechar el frenado regenerativo, una función que permite recuperar energía durante la conducción.



Además de la versión completamente eléctrica, el modelo también contará con una variante híbrida enchufable (PHEV) capaz de recorrer hasta 401 kilómetros en modo eléctrico.

Con estos avances, la industria automotriz da un nuevo paso hacia un escenario en el que los autos eléctricos combinan velocidad, autonomía y tiempos de carga cada vez más cortos. En esa carrera tecnológica, los fabricantes asiáticos parecen estar marcando el ritmo de una transformación que ya redefine el equilibrio del mercado global.