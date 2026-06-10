ASÍ LO VEO / “El mercado debería crecer, pero hoy la decisión de compra está postergada”

En el marco de la presentación de los nuevos vehículos eléctricos de Toyota, el presidente de la compañía en Argentina, Gustavo Salinas, analizó el presente de la industria automotriz, el avance de las marcas chinas, las negociaciones comerciales con Japón y los planes futuros para la emblemática Hilux producida en Zárate.

Respecto al comportamiento del mercado durante 2026, el ejecutivo reconoció que las expectativas iniciales eran más optimistas. A fines del año pasado, Toyota proyectaba un volumen cercano a las 700.000 unidades, aunque la evolución de los patentamientos obligó a revisar ese escenario. Según explicó, existen indicadores positivos como el superávit fiscal, el crecimiento de las exportaciones y una paulatina recuperación del crédito, pero todavía persisten factores que frenan las operaciones.

Salinas señaló que muchos consumidores continúan demorando la compra de vehículos a la espera de una mayor estabilidad de precios y mejores condiciones de financiamiento. En ese contexto, consideró que alcanzar entre 650.000 y 700.000 unidades resulta cada vez más complejo y estimó que el mercado podría cerrar el año en niveles similares a los de 2025, cuando se comercializaron alrededor de 610.000 vehículos.

Otro de los temas abordados fue el crecimiento de las automotrices chinas. El directivo destacó que la presencia de estas marcas es cada vez más visible en segmentos donde Toyota participa con modelos como la RAV4 y la bZ4X. A su entender, la oferta continuará ampliándose en el corto plazo, aunque con el tiempo el propio mercado tenderá a seleccionar a los jugadores más competitivos.

En materia de comercio exterior, Salinas se mostró expectante ante las conversaciones entre los gobiernos de Argentina y Japón para avanzar en una reducción de barreras arancelarias. Si bien aclaró que se trata de un proceso que recién comienza y cuyos resultados no se verán en el corto plazo, consideró que un eventual acuerdo podría fortalecer la integración comercial entre ambos países.

Por último, el ejecutivo se refirió a uno de los proyectos más esperados de la marca: la próxima generación de la Toyota Hilux. Confirmó que habrá más información durante la primavera y adelantó que el anuncio oficial se realizaría en diciembre, con lanzamiento previsto para 2027. Además, señaló que la empresa analiza la utilización del RIGI como herramienta para acompañar futuras inversiones, aunque por el momento evitó confirmar su implementación.