ASÍ LO VEO / Mercedes-Benz redobla su apuesta: el auto eléctrico ya es el eje del futuro

El responsable de Desarrollo de Mercedes-Benz, Jörg Burzer, reafirmó la estrategia de la compañía hacia la electrificación al señalar que el auto eléctrico representa hoy el mayor potencial de innovación dentro de la industria automotriz.

Durante una exposición en Stuttgart, el ejecutivo planteó que los vehículos a combustión, especialmente los de gasolina, responden a una tecnología con más de un siglo de evolución, lo que limita su capacidad de transformación frente a sistemas más recientes.

En ese sentido, destacó que la movilidad eléctrica permite avances en áreas clave como baterías, eficiencia energética e integración tecnológica. No obstante, también subrayó la importancia de mantener la elección del cliente en el centro de la transición, en un contexto donde Europa debate los plazos para abandonar los motores tradicionales y las automotrices buscan mayor flexibilidad regulatoria.