ASÍ LO VEO / Mercedes-Benz redobla su apuesta: el auto eléctrico ya es el eje del futuro
“El vehículo eléctrico ofrece un campo de desarrollo mucho más amplio; la combustión es una tecnología madura, mientras que la innovación hoy está del lado de la electrificación”, afirmó Jörg Burzer, CEO de Desarrollo de Mercedes-Benz.
El responsable de Desarrollo de Mercedes-Benz, Jörg Burzer, reafirmó la estrategia de la compañía hacia la electrificación al señalar que el auto eléctrico representa hoy el mayor potencial de innovación dentro de la industria automotriz.
Volvo desde adentro: la travesía de Decker
Durante una exposición en Stuttgart, el ejecutivo planteó que los vehículos a combustión, especialmente los de gasolina, responden a una tecnología con más de un siglo de evolución, lo que limita su capacidad de transformación frente a sistemas más recientes.
Rumbo al auto volador
En ese sentido, destacó que la movilidad eléctrica permite avances en áreas clave como baterías, eficiencia energética e integración tecnológica. No obstante, también subrayó la importancia de mantener la elección del cliente en el centro de la transición, en un contexto donde Europa debate los plazos para abandonar los motores tradicionales y las automotrices buscan mayor flexibilidad regulatoria.
Comentarios