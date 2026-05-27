Financiación de autos: alerta en el sector 

El acceso a los créditos prendarios para la compra de autos usados es crítico: solo el 5,8% de las transferencias totales realizadas en el país durante el mes de abril contaron con el respaldo de una garantía registral.

El mercado de financiamiento automotor en Argentina atraviesa un período de reconfiguración y marcados desafíos. Durante el mes de abril de 2026, se registró un total de 30.954 créditos prendarios inscriptos en el sector, una cifra que expone una dinámica diferenciada entre los distintos canales de comercialización, pero que en el balance global enciende luces de alerta por las caídas interanuales acumuladas.

Al evaluar el comportamiento del financiamiento consolidado por tipo de operación, se observa que el mercado de vehículos nuevos concentra el 72% de las garantías prendarias, mientras que el segmento de unidades usadas abarca el 28% restante del total mensual. Esto equivale a 21.945 contratos prendarios destinados a patentamientos de vehículos 0 km y 9.009 operaciones orientadas a la transferencia de vehículos usados.

El informe mensual elaborado por el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA) revela que, si bien el crédito sigue siendo una herramienta clave para sostener los niveles de actividad mínimos, el volumen total de operaciones muestra variaciones negativas tanto en la comparación mensual (-5,2% en 0 km y -4,6% en usados) como en los acumulados anuales, donde el impacto de las condiciones macroeconómicas se hace sentir con mayor fuerza en el bolsillo de los consumidores y en las carpetas de las entidades crediticias.

El canal de los nuevos y la resistencia de las terminales

El segmento de vehículos 0 km es el principal motor del crédito automotor en el país. Los 21.945 créditos prendarios otorgados en abril representan una penetración del 46,0% sobre el total de patentamientos del período. Esto significa que casi la mitad de los autos nuevos que salen a la calle en la Argentina necesitan de algún tipo de asistencia financiera para su adquisición. Sin embargo, este nivel de actividad exhibe un ajuste interanual del -14,5% frente a abril de 2025, profundizando una tendencia a la baja que en el acumulado del año ya alcanza el -5,0%.

A pesar de la caída en el volumen, el comportamiento interno de los canales de otorgamiento muestra transformaciones interesantes en la puja por captar clientes. En lo que va del año 2026, la participación mayoritaria en el mercado de nuevos se divide en partes exactamente iguales entre dos actores tradicionales: las Terminales de Ahorro, con un 43% de la torta, y las Financieras de Marca, que también retienen un 43%.

El avance de las Financieras de Marca ha sido notable si se compara con el cuarto mes del año anterior, cuando representaban el 39% del mercado. Este crecimiento de cuatro puntos porcentuales se logró principalmente desplazando a las entidades bancarias tradicionales. Los bancos tradicionales pasaron de concentrar el 16% de las operaciones prendarias de 0 km en abril de 2025 a un 12% en el mismo mes de 2026.

Por su parte, el canal de las Terminales de Ahorro se mantuvo estable en el 43%, consolidándose como la opción de resguardo para los ahorristas que buscan ganarle a la inflación mediante cuotas indexadas por el valor del bien, mientras que el resto de los jugadores marginales («Otros») retuvo un inalterable 2%.

Al analizar la evolución reciente mes a mes de los créditos prendarios sobre vehículos nuevos, la estabilidad de la relación «Prendas / Patentamientos» es llamativa. En enero de 2026 se registraron 31.035 prendas (46,7% de penetración); en febrero cayó a 21.100 unidades pero la penetración subió al 50,4%; en marzo se recuperó a 23.144 prendas (47,0%) para finalmente asentarse en las 21.945 operaciones de abril con el mencionado 46,0%. La variación interanual muestra que solo marzo tuvo un comportamiento positivo (+3,0%), mientras que enero (-4,4%), febrero (-2,7%) y abril (-14,5%) marcaron un terreno contractivo.

El segmento de usados ante una mayor retracción

La realidad del financiamiento para los vehículos usados es sustancialmente más compleja y muestra niveles de acceso al crédito históricamente bajos. Los créditos prendarios en este sector sumaron apenas 9.009 unidades durante el mes de abril, traduciéndose en una baja mensual del 4,6% en comparación con el mes de marzo.

La brecha con respecto al mercado de nuevos es estructural: el financiamiento en usados representa una participación de apenas el 5,8% sobre el total de las transferencias del mes. La gran mayoría de las transacciones de vehículos usados en Argentina se resuelven mediante ahorros propios, permutas o financiamiento informal fuera del sistema registral.

El dato más preocupante para este sector es la comparación interanual. El volumen de abril se ubicó un -31,9% por debajo del registro de abril de 2025 (cuando se habían inscrito 13.229 contratos prendarios). En términos acumulados, la caída de los créditos de usados en los primeros cuatro meses de 2026 respecto al mismo período del año anterior se hunde hasta un -30,3%, confirmando que es el sector que más sufre la restricción crediticia y la pérdida de poder adquisitivo.

En cuanto a la distribución de los acreedores prendarios para las unidades usadas, el mapa de actores sufrió una metamorfosis drástica en el último año. El mercado se mantiene liderado por los Bancos, que concentran el 37% de las transacciones, pero este número representa un derrumbe catastrófico si se lo compara con el cuarto mes de 2025, cuando las entidades bancarias controlaban el 67,3% del total de las operaciones.

Este espacio cedido por los bancos fue capitalizado por otros jugadores del sistema financiero. Las empresas financieras tradicionales escalaron de una participación del 12,1% en 2025 a un destacado 22,0% en abril de 2026. De manera similar, las Financieras de Marca ganaron terreno al pasar del 7,6% al 15,0% actual.

Por último, las mutuales y cooperativas incrementaron su presencia del 6,1% al 9,9%, mientras que la categoría «otros» (que incluye comercios, agencias y tomadores privados) trepó del 6,9% al 16,2% del total, evidenciando una fuerte atomización y la búsqueda de alternativas de financiamiento no tradicionales ante el repliegue de la banca comercial.