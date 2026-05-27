Volvo desde adentro: la travesía de Decker

El mercado del transporte pesado en la República Argentina cuenta con la participación de marcas que han sabido acompañar el desarrollo del sector a lo largo de las décadas, y entre ellas, Volvo Trucks destaca como una firma confiable y con mucha historia en el país.

Con una red de concesionarios en constante expansión y un abanico de soluciones enfocadas en la eficiencia y el rendimiento operativo, la compañía de origen sueco se ha consolidado como una opción de peso para las empresas de logística, infraestructura y transporte de carga locales. Los camiones de la marca representan herramientas de trabajo de gran previsibilidad, respaldados por una trayectoria que los transportistas argentinos valoran al momento de buscar innovación para optimizar sus costos operativos.

En este contexto de estrecha relación entre la marca y el empresariado local, las experiencias de inmersión internacional cobran un valor institucional y comercial muy alto. Recientemente, una comitiva integrada por destacados representantes del rubro y clientes de la marca protagonizó un viaje de alta significación hacia los orígenes de la compañía.

Organizado por el concesionario oficial Ruta Sur Trucks (mencionado también en el ámbito de la red como Decker Camiones), el viaje hacia el continente europeo tuvo como propósito conectar a los eslabones clave de la cadena productiva local con la casa matriz corporativa. La delegación estuvo conformada por Gastón Decker, dueño de Ruta Sur Trucks S.A., y Manuel Lorente, gerente de la firma, quienes acompañaron a un nutrido grupo de referentes: Juan Cruz López (Ingeniería Brava y Transporte Peduzzi), Claudio Pérez (Transporte de A4), Mario Eliseche (Sur Frigo), Carlos Otamendi (Otamendi & Cía) y Gastón Mosqueira (Piedra Pampa SRL). En diálogo exclusivo con el diario Río Negro, Manuel Lorente compartió los detalles y las profundas reflexiones que dejó esta travesía.

El impacto de Gotemburgo y el espejo del Atlántico

El itinerario tuvo su punto culmine en la emblemática fábrica de Gotemburgo, Suecia, un complejo industrial que se erige como el epicentro del desarrollo global de la marca. Según detalló Manuel Lorente a este medio, esta planta, caracterizada por niveles de automatización avanzados y una gran eficiencia de procesos, posee una impresionante capacidad de producción que alcanza los 150 camiones diarios.

Desde sus líneas de montaje se abastece de unidades pesadas a mercados de alta exigencia distribuidos en Europa, África, Oceanía y Medio Oriente. Para los transportistas argentinos que formaron parte de la delegación, observar en directo la sincronización de esta factoría representó una experiencia cultural y profesional única. Sin embargo, en el análisis compartido por Lorente, la fascinación técnica debe tamizarse siempre a través del pragmatismo comercial que exige el escenario sudamericano.

Lorente, al evaluar el saldo de la travesía ante el diario Río Negro, fue categórico en trazar una línea de distinción entre la admiración por el Viejo Continente y la operatividad real del negocio en nuestra región. Si bien el gerente de Ruta Sur Trucks destacó que el viaje a Suecia constituyó un hito extraordinario para entender el ADN de la marca, aclaró que el enfoque estratégico y diario de la red comercial y de los clientes locales permanece firmemente anclado en lo que sucede en la planta de Curitiba, Brasil. Este centro industrial del país vecino es, en rigor, el verdadero motor de abastecimiento para el mercado argentino y la gran mayoría de las naciones de Sudamérica.

Lorente recordó que es allí donde se adaptan los desarrollos globales a las realidades geográficas, viales y de combustibles de nuestra región, lo que convierte a los viajes a Brasil en una práctica habitual donde los clientes observan directamente las unidades que circularán por las rutas nacionales.

Una ventana al futuro y el sueño de la evolución local

La distancia entre ambos mundos queda en evidencia al observar los horizontes tecnológicos y la disponibilidad de infraestructura. Mientras que en Suecia se exhibe un presente consolidado sobre la base de la electromovilidad y camiones propulsados por Gas Natural Licuado (GNL) —mostrando en sus rutas soluciones que para el mercado argentino todavía se perciben lejanas—, el plano local enfrenta sus propios tiempos de transición.

En su charla con el diario Río Negro, Manuel Lorente advirtió que el país avanza a su propio ritmo en la asimilación de normativas ambientales, encontrándose aún por debajo de estándares como el combustible Euro 6, una meta que estimó podría demorar alrededor de 15 años en masificarse en el parque automotor doméstico. Esta brecha deja en claro que la incorporación de los vehículos de última generación vistos en Suecia no será un proceso inmediato, sino una meta que demandará bastante tiempo y un profundo desarrollo estructural.

No obstante, lejos de desalentar al sector, Lorente enfatizó que la comitiva argentina regresó con la certeza de que haber presenciado esa realidad avanzada funcionó como una gran fuente de inspiración. Conocer el techo de la innovación global abre una valiosa ventana al porvenir, permitiendo a los empresarios locales comprender hacia dónde marcha el transporte en el mundo y, por qué no, comenzar a soñar con el momento en que esas tecnologías puedan integrarse en las rutas nacionales.

Aunque el contexto comercial obligue a planificar a corto plazo y a gestionar las flotas en el «día a día» para adaptarse a las condiciones de la infraestructura interna, las conclusiones acercadas por Manuel Lorente reafirman el valor de estos viajes de inmersión para conocer los orígenes de una marca con profunda historia, manteniendo encendida la expectativa de una evolución futura para el transporte local.