ASÍ LO VEO / Transporte pesado en debate

El director ejecutivo de Volvo Group, Martin Lundstedt, volvió a encender el debate sobre el futuro del transporte pesado en Europa al advertir que basar la transición energética exclusivamente en camiones eléctricos a batería sería un error estratégico.

En declaraciones recogidas por el Financial Times, el ejecutivo sostuvo que el sector necesita una combinación de tecnologías para avanzar en la descarbonización sin comprometer la eficiencia operativa. “Apostar solo por los camiones eléctricos sería sumamente peligroso”, afirmó Lundstedt, al remarcar que las distintas aplicaciones del transporte requieren soluciones diferentes.

El CEO explicó que no es lo mismo un camión de reparto regional que uno de larga distancia, donde factores como la autonomía, la carga útil y los tiempos de recarga cambian por completo las necesidades operativas. El ejecutivo defendió que el hidrógeno debe mantenerse dentro de la estrategia europea como complemento de los camiones eléctricos, especialmente en operaciones de larga distancia.

Según Lundstedt, la pila de combustible permite mantener altos niveles de carga útil y reducir tiempos de repostaje, algo clave en determinados segmentos del transporte.

Volvo, en paralelo, continúa su desarrollo de camiones eléctricos, pero insiste en una estrategia multitecnológica, donde distintas soluciones convivan según el tipo de uso. El grupo también participa en iniciativas junto a otras compañías para acelerar el despliegue de infraestructura de hidrógeno en Europa.