La invasión asiática: guía completa de automotrices chinas en el país

BYD y su sedán Seal 5 DM-I. Uno de los autos asiáticos que ya se comercializan en la Argentina.

El escenario del mercado automotor argentino atraviesa una transformación histórica en este 2026. La desregulación del comercio exterior, la flexibilización de licencias de importación y la eliminación gradual de barreras arancelarias para vehículos de nuevas energías abrieron las puertas a una ola de marcas asiáticas sin precedentes.

Lo que años atrás era una presencia marginal concentrada en utilitarios o modelos de entrada de gama, hoy representa una oferta integral que abarca desde citycars urbanos y camiones pesados hasta SUVs premium y deportivos 100% eléctricos.

A continuación, la radiografía completa de todas las marcas chinas presentes en el país, sus importadores y la oferta de modelos disponibles en las concesionarias locales, según el informe elaborado por Autoblog.

El mapa completo de las automotrices chinas en el mercado nacional

Aion

División eléctrica de GAC Motor enfocada en movilidad urbana avanzada.

Importador: Grupo Avantek.

Modelos: UT, V y ES.

Arcfox

Firma de vehículos eléctricos con posicionamiento premium perteneciente a Baic.

Importador: Grupo Belcastro.

Modelos: Alpha T1, Koala S, Alpha T5 y Alpha S5.

BAIC

Pionera nacida en Beijing, cuenta con una de las gamas más amplias del país.

Importador: Grupo Belcastro.

Modelos: U5, EU5, X35, X55 II Nafta, X55 II Hybrid, X55 Plus, BJ30, BJ40 Pro, BJ40 Plus, BJ60 y BJ80.

BAW

Especializada en movilidad eléctrica urbana y comerciales livianos de carga.

Importador: Grupo Martelli.

Modelos: Pony y Rino.

BYD

Gigante global de nuevas energías; nació como fabricante de baterías y comercializa únicamente modelos electrificados.

Importador: BYD Argentina (filial directa de la casa matriz).

Modelos: Dolphin Mini GS, Atto 2 DM-I, Seal 5 DM-I, Seal U DM-I, Shark 6 DMO, Yuan Pro GS y Song Pro.

Changan

Uno de los fabricantes de automóviles más antiguos y consolidados de China.

Importador: Grupo Antelo.

Modelos: Eado Plus PEHV y CS55 PHEV.

Chery

La marca pionera que abrió el camino del origen chino en la Argentina.

Grupo Corven (anteriormente Grupo Macri).

Modelos: Tiggo 2 Pro Max, Tiggo 4 CSH, Tiggo 7 CSH, Tiggo 7 Pro Hybrid y Arrizo 8 CSH PHEV.

Deepal

Submarca del Grupo Changan especializada en tecnología eléctrica.

Importador: Grupo Antelo.

Modelos: S05.

DFSK

Joint venture entre Dongfeng y Chongqing Sokon nacido en 2003; produce comerciales y SUVs.

Importador: Corven Motors.

Modelos: K01H, C31, C32, C35, eC31, eC35, Glory 500, Glory 580, Glory 600, E5 y E5 Plus PHEV.

Dongfeng

Empresa histórica fundada en 1968 que abarca vehículos de pasajeros y comerciales.

Importador: Grupo Famly (pasajeros) y Grupo Magna (comerciales livianos y pesados).

Modelos: Captain, Van, Box, Mage MHD 500T y Huge MHD 500T.

FAW

Pionera absoluta en la industrialización automotriz china, fundada en 1953.

Importador: Grupo Famly.

Modelos: X40, Bestune y Actis.

Forthing

Marca de amplia trayectoria industrial nacida a fines de los años sesenta.

Importador: Oriente Motors.

Modelos: Friday REEV, U-Tour, U-Tour Hybrid y T5.

Foton

Referente enfocado en pickups e infraestructura de transporte comercial.

Importador: Grupo Corven (anteriormente Ralitor).

Modelos: E-Tunland, Tunland V7 Ultimate MildHybrid, V9 Pro Sport y línea de camiones Aumark.

GAC Motor

Primera firma china en exportar a EEUU y Europa; mantiene alianzas de producción con Toyota y Honda.

Importador: Grupo Avantek.

Modelos: GS3 Emzoom, GS Emkoo Hybrid, GS8, S7 PHEV y Empow.

Geely

Matriz de un conglomerado global que incluye a Volvo, Lotus, Polestar y Zeekr.

Importador: Autos Sustentables del Sur.

Modelos: Icon y EX5.

Great Wall Motors (GWM)

Especialista en utilitarios y SUVs agrupados en sus divisiones Ora, Haval, Tank y Poer.

Importador: Grupo Antelo.

Modelos: Ora 03 BEV, Ora 5 HEV, Haval Jolion, Haval H6, Tank 300, Poer Elite y Poer Super Luxury.

JAC Motors

Creada en 1964; desarrolló su gama de pasajeros con transferencia tecnológica de Hyundai.

Importador: Grupo Macri.

Modelos: EV 30X, JS2, JS4, JS6, JS8, T8, T9 y X200.

Jetour

División del Grupo Chery centrada en crossovers y vehículos recreativos.

Importador: Grupo Famly.

Modelos: X50, X70, Dashing, T1 y T2.

JMC

Jiangling Motors Corporation, aliada histórica de Ford y fabricante de la pick-up Grand Avenue.

Importador: Ralitor.

Modelos: N900, Grand Avenue y Grand Avenue Dadao Pro+.

JMEV

Firma que contó con participación de Renault y pionera en baterías de iones de sodio.

Importador: Grupo Antelo.

Modelos: Easy 3.

Kaiyi

Originalmente creada por Chery para captar el segmento juvenil a precios competitivos.

Importador: Grupo Empresario Prieto Colcar (antes Grupo Famly).

Modelos: X3, X3 Pro, X7 Pro y PHEV.

Leapmotor

Start-up con participación global del Grupo Stellantis para su expansión internacional.

Importador: Grupo Stellantis Argentina.

Modelos: B10 y C10.

Lifan

Marca que inició su actividad con motos y motores; finalizó operaciones globales en 2020.

Importador: Grupo Famly.

Modelos: Sin oferta de unidades 0km en el país (solo parque usado).

Lynk & Co

Firma nacida de la alianza entre Geely y Volvo, orientada al diseño y conectividad.

Importador: Grupo Belcastro.

Modelos: 01, 06 y 08.

Maxus

Subsidaria de SAIC Motor especializada en comerciales ligeros, vans y pickups.

Importador: Grupo Empresario Prieto Colcar.

Modelos: eDeliver 3, eDeliver 5, T60 Max, eTerron 9, T90 Max, T90 EV Max y D90 4WD MildHybrid.

MG

Emblemática firma de origen británico reactivada globalmente bajo propiedad de Nanjing Automobile.

Importador: Grupo Eximar.

Modelos: ZS Hybrid, MG3 Nafta, MG3 Hybrid y Cyberster.

Rely

División especializada en el segmento de utilitarios y pick-ups dentro del Grupo Chery.

Importador: Grupo La Emilia.

Modelos: R8.

Shineray

Marca orientada al segmento utilitario que ha mantenido joint ventures de producción con BMW.

Importador: Ralitor.

Modelos: T30, T32, T50, T52, X30L EV y M7 (Van y Furgón).

Skywell

Submarca eléctrica perteneciente al grupo automotriz Nanjing Golden Dragon.

Importador: Grupo Belcastro.

Modelos: ET5.

Smart

Histórica marca urbana administrada globalmente de forma conjunta por Mercedes-Benz y Geely.

Importador: Prestige Autos.

Modelos: 1, 3 y Brabus.

Soueast

Subsidiaria de Chery con antecedentes de producción local para Mitsubishi.

Importador: Grupo Antelo (anteriormente Ralitor).

Modelos: 06 y 08.

Xev

Emprendimiento enfocado en microautos urbanos con ingeniería asiática y diseño italiano.

Importador: Malek Fara.

Modelos: Yoyo Pro.

Xiaomi

Rama automotriz del gigante tecnológico iniciada en 2021.

Importador: Las unidades que circulan en el país ingresaron por trámites de repatriación o importación particular.

Modelos: YU7 y SU7.