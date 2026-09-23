La invasión asiática: guía completa de automotrices chinas en el país
El desembarco de las marcas en la Argentina se expande con nuevos jugadores, importadores y modelos que comienzan a redefinir la oferta del mercado local.
El escenario del mercado automotor argentino atraviesa una transformación histórica en este 2026. La desregulación del comercio exterior, la flexibilización de licencias de importación y la eliminación gradual de barreras arancelarias para vehículos de nuevas energías abrieron las puertas a una ola de marcas asiáticas sin precedentes.
Lo que años atrás era una presencia marginal concentrada en utilitarios o modelos de entrada de gama, hoy representa una oferta integral que abarca desde citycars urbanos y camiones pesados hasta SUVs premium y deportivos 100% eléctricos.
A continuación, la radiografía completa de todas las marcas chinas presentes en el país, sus importadores y la oferta de modelos disponibles en las concesionarias locales, según el informe elaborado por Autoblog.
El mapa completo de las automotrices chinas en el mercado nacional
- Aion
División eléctrica de GAC Motor enfocada en movilidad urbana avanzada.
Importador: Grupo Avantek.
Modelos: UT, V y ES.
- Arcfox
Firma de vehículos eléctricos con posicionamiento premium perteneciente a Baic.
Importador: Grupo Belcastro.
Modelos: Alpha T1, Koala S, Alpha T5 y Alpha S5.
- BAIC
Pionera nacida en Beijing, cuenta con una de las gamas más amplias del país.
Importador: Grupo Belcastro.
Modelos: U5, EU5, X35, X55 II Nafta, X55 II Hybrid, X55 Plus, BJ30, BJ40 Pro, BJ40 Plus, BJ60 y BJ80.
- BAW
Especializada en movilidad eléctrica urbana y comerciales livianos de carga.
Importador: Grupo Martelli.
Modelos: Pony y Rino.
- BYD
Gigante global de nuevas energías; nació como fabricante de baterías y comercializa únicamente modelos electrificados.
Importador: BYD Argentina (filial directa de la casa matriz).
Modelos: Dolphin Mini GS, Atto 2 DM-I, Seal 5 DM-I, Seal U DM-I, Shark 6 DMO, Yuan Pro GS y Song Pro.
- Changan
Uno de los fabricantes de automóviles más antiguos y consolidados de China.
Importador: Grupo Antelo.
Modelos: Eado Plus PEHV y CS55 PHEV.
- Chery
La marca pionera que abrió el camino del origen chino en la Argentina.
Grupo Corven (anteriormente Grupo Macri).
Modelos: Tiggo 2 Pro Max, Tiggo 4 CSH, Tiggo 7 CSH, Tiggo 7 Pro Hybrid y Arrizo 8 CSH PHEV.
- Deepal
Submarca del Grupo Changan especializada en tecnología eléctrica.
Importador: Grupo Antelo.
Modelos: S05.
- DFSK
Joint venture entre Dongfeng y Chongqing Sokon nacido en 2003; produce comerciales y SUVs.
Importador: Corven Motors.
Modelos: K01H, C31, C32, C35, eC31, eC35, Glory 500, Glory 580, Glory 600, E5 y E5 Plus PHEV.
- Dongfeng
Empresa histórica fundada en 1968 que abarca vehículos de pasajeros y comerciales.
Importador: Grupo Famly (pasajeros) y Grupo Magna (comerciales livianos y pesados).
Modelos: Captain, Van, Box, Mage MHD 500T y Huge MHD 500T.
- FAW
Pionera absoluta en la industrialización automotriz china, fundada en 1953.
Importador: Grupo Famly.
Modelos: X40, Bestune y Actis.
- Forthing
Marca de amplia trayectoria industrial nacida a fines de los años sesenta.
Importador: Oriente Motors.
Modelos: Friday REEV, U-Tour, U-Tour Hybrid y T5.
- Foton
Referente enfocado en pickups e infraestructura de transporte comercial.
Importador: Grupo Corven (anteriormente Ralitor).
Modelos: E-Tunland, Tunland V7 Ultimate MildHybrid, V9 Pro Sport y línea de camiones Aumark.
- GAC Motor
Primera firma china en exportar a EEUU y Europa; mantiene alianzas de producción con Toyota y Honda.
Importador: Grupo Avantek.
Modelos: GS3 Emzoom, GS Emkoo Hybrid, GS8, S7 PHEV y Empow.
- Geely
Matriz de un conglomerado global que incluye a Volvo, Lotus, Polestar y Zeekr.
Importador: Autos Sustentables del Sur.
Modelos: Icon y EX5.
Great Wall Motors (GWM)
Especialista en utilitarios y SUVs agrupados en sus divisiones Ora, Haval, Tank y Poer.
Importador: Grupo Antelo.
Modelos: Ora 03 BEV, Ora 5 HEV, Haval Jolion, Haval H6, Tank 300, Poer Elite y Poer Super Luxury.
- JAC Motors
Creada en 1964; desarrolló su gama de pasajeros con transferencia tecnológica de Hyundai.
Importador: Grupo Macri.
Modelos: EV 30X, JS2, JS4, JS6, JS8, T8, T9 y X200.
- Jetour
División del Grupo Chery centrada en crossovers y vehículos recreativos.
Importador: Grupo Famly.
Modelos: X50, X70, Dashing, T1 y T2.
- JMC
Jiangling Motors Corporation, aliada histórica de Ford y fabricante de la pick-up Grand Avenue.
Importador: Ralitor.
Modelos: N900, Grand Avenue y Grand Avenue Dadao Pro+.
- JMEV
Firma que contó con participación de Renault y pionera en baterías de iones de sodio.
Importador: Grupo Antelo.
Modelos: Easy 3.
- Kaiyi
Originalmente creada por Chery para captar el segmento juvenil a precios competitivos.
Importador: Grupo Empresario Prieto Colcar (antes Grupo Famly).
Modelos: X3, X3 Pro, X7 Pro y PHEV.
- Leapmotor
Start-up con participación global del Grupo Stellantis para su expansión internacional.
Importador: Grupo Stellantis Argentina.
Modelos: B10 y C10.
- Lifan
Marca que inició su actividad con motos y motores; finalizó operaciones globales en 2020.
Importador: Grupo Famly.
Modelos: Sin oferta de unidades 0km en el país (solo parque usado).
- Lynk & Co
Firma nacida de la alianza entre Geely y Volvo, orientada al diseño y conectividad.
Importador: Grupo Belcastro.
Modelos: 01, 06 y 08.
- Maxus
Subsidaria de SAIC Motor especializada en comerciales ligeros, vans y pickups.
Importador: Grupo Empresario Prieto Colcar.
Modelos: eDeliver 3, eDeliver 5, T60 Max, eTerron 9, T90 Max, T90 EV Max y D90 4WD MildHybrid.
- MG
Emblemática firma de origen británico reactivada globalmente bajo propiedad de Nanjing Automobile.
Importador: Grupo Eximar.
Modelos: ZS Hybrid, MG3 Nafta, MG3 Hybrid y Cyberster.
- Rely
División especializada en el segmento de utilitarios y pick-ups dentro del Grupo Chery.
Importador: Grupo La Emilia.
Modelos: R8.
- Shineray
Marca orientada al segmento utilitario que ha mantenido joint ventures de producción con BMW.
Importador: Ralitor.
Modelos: T30, T32, T50, T52, X30L EV y M7 (Van y Furgón).
- Skywell
Submarca eléctrica perteneciente al grupo automotriz Nanjing Golden Dragon.
Importador: Grupo Belcastro.
Modelos: ET5.
- Smart
Histórica marca urbana administrada globalmente de forma conjunta por Mercedes-Benz y Geely.
Importador: Prestige Autos.
Modelos: 1, 3 y Brabus.
- Soueast
Subsidiaria de Chery con antecedentes de producción local para Mitsubishi.
Importador: Grupo Antelo (anteriormente Ralitor).
Modelos: 06 y 08.
- Xev
Emprendimiento enfocado en microautos urbanos con ingeniería asiática y diseño italiano.
Importador: Malek Fara.
Modelos: Yoyo Pro.
- Xiaomi
Rama automotriz del gigante tecnológico iniciada en 2021.
Importador: Las unidades que circulan en el país ingresaron por trámites de repatriación o importación particular.
Modelos: YU7 y SU7.
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