Mercedes-Maybach llega al país

El Mercedes-Maybach S 680 ya está disponible para pedidos en la Argentina. El modelo incorpora motor V12 de 612 CV y un alto nivel de personalización.

Prestige Auto anuncia el inicio de la comercialización de Mercedes-Maybach en la Argentina, marcando un hito para la presencia de la marca alemana en el país. Por primera vez, los clientes locales podrán acceder oficialmente a la gama Maybach a través de la red comercial de Mercedes-Benz, con el Mercedes-Maybach S 680 como primer modelo disponible para pedidos de fábrica.

Un nuevo estándar

La llegada de Maybach al país amplía el portfolio de Mercedes-Benz con una propuesta ubicada en la cúspide del segmento premium, donde el énfasis está puesto en la artesanía, la tecnología y la experiencia de confort integral.

En este nivel, el concepto de lujo se redefine como una experiencia envolvente. Mercedes-Maybach lo denomina “cocooning”, una idea que busca aislar a los ocupantes del entorno exterior mediante aislamiento acústico, climatización avanzada, materiales de alta calidad y soluciones de confort diseñadas al detalle.

Las plazas traseras concentran gran parte de la propuesta, con asientos individuales con funciones de masaje y ventilación, regulación eléctrica total y múltiples configuraciones orientadas tanto al descanso como al trabajo.

El confort dinámico también es un pilar central: la suspensión adaptativa, la reducción de vibraciones y el sistema de conducción específico MAYBACH dentro de DYNAMIC SELECT están calibrados para priorizar la suavidad de marcha.

La personalización es otro eje clave a través del programa MANUFAKTUR, que permite configurar colores, tapizados y terminaciones según las preferencias del cliente, en función de la disponibilidad de cada mercado.

El S 680, la carta de entrada

El Mercedes-Maybach S 680 ya se encuentra disponible para pedidos en Argentina a través de concesionarios oficiales. El modelo combina la base tecnológica del Clase S con un nivel superior de refinamiento.

En el interior, las plazas traseras “First-Class” incluyen consola central extendida, mesas plegables y butacas Executive con múltiples regulaciones eléctricas, calefacción, ventilación y función de masaje. A esto se suma un sistema de entretenimiento con pantallas MBUX de 13,1 pulgadas y un equipo de sonido Burmester® High-End 4D con Dolby Atmos®.

El confort se completa con detalles como compartimento refrigerado integrado, copas dedicadas y puertas traseras con accionamiento eléctrico.

Bajo el capó, el S 680 incorpora un motor V12 biturbo de 5.980 cm³, con 612 CV y 900 Nm, asociado a una transmisión automática 9G-TRONIC. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos y alcanza una velocidad máxima limitada de 250 km/h.

Una marca con legado histórico

La historia de Maybach se remonta a los orígenes del automóvil, con Wilhelm Maybach como figura clave en el desarrollo de las primeras innovaciones de la industria. En 1921, la marca presentó el W 3, su primer modelo de producción, que marcó el inicio de un legado asociado al lujo extremo y la excelencia técnica.

Hoy, ese ADN se mantiene bajo la integración con Mercedes-Benz, combinando ingeniería, tecnología y exclusividad en un mismo producto.

Prestige Auto y la expansión del portfolio

La incorporación de Maybach forma parte de la estrategia de expansión de Prestige Auto en el mercado local, que en el último año amplió la oferta de productos de la marca alemana en Argentina. Con este lanzamiento, la compañía suma una de las expresiones más exclusivas del portfolio global de Mercedes-Benz, apuntando a un segmento de ultra lujo con demanda creciente en la región.