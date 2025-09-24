Bitrenes: la nueva era del transporte

La principal ventaja de los bitrenes frente al transporte tradicional en camiones, es la mayor capacidad por viaje, reducción de viajes necesarios, ahorro operativo y menores emisiones de CO₂ por tonelada transportada.

La logística en la Patagonia está próxima a experimentar un cambio significativo con la evaluación de bitrenes, unidades tractoras que remolcan dos semirremolques biarticulados, para optimizar cargas de largo recorrido. La propuesta, liderada por Carlos Marazzi, presidente de Yusen Logistics Argentina, apunta a consolidar cargas en un solo vehículo de mayor porte, con recorridos planificados desde polos productivos como Vaca Muerta, centros agropecuarios y puertos. Esto incluye rutas autorizadas, planificación de cargas, estandarización de contenedores y logística eficiente que minimice maniobras.

Según Marazzi, la principal ventaja de los bitrenes frente al transporte tradicional en camiones es la mayor capacidad por viaje, reducción de viajes necesarios, ahorro operativo y menores emisiones de CO₂ por tonelada transportada. Además, destaca que, en corredores adecuados, se observa un desempeño de seguridad comparable o incluso superior al de la flota convencional, al reducir la cantidad de unidades en ruta. “El parque automotor actual en Argentina no ayuda a mejorar la calidad que necesitan las grandes industrias, por eso nuestro compromiso con la flota siempre es de calidad y alta tecnología. Nadie debería arriesgar algo tan valioso como una carga con unidades que no están en condiciones”, subraya.



Hasta hace pocas semanas, la normativa nacional no permitía la libre circulación de bitrenes en toda la red, lo que condicionaba la inversión y los pilotos locales. Hoy, con autorización nacional, Yusen está lista para acompañar a clientes comprometidos con eficiencia, seguridad e impacto ambiental. La barrera principal de inversión sigue siendo la adecuación de infraestructura: puentes, curvas y pavimento deben adaptarse a estas unidades. “Reafirmamos nuestra convicción en una Argentina que necesita competitividad logística para impulsar grandes proyectos de minería, oil & gas y economías regionales, y nos comprometemos a seguir invirtiendo en flotas modernas, capacitación de conductores y estándares de seguridad innegociables”, enfatiza Marazzi.



“Los bitrenes representan una herramienta estratégica para hacer más competitiva la logística de la región”, afirma Carlos Marazzi, presidente de Yusen Logistics Argentina.

Por su parte, Daniel Di Giusto, desarrollador de negocios para la Región Patagónica, explica que los primeros sectores beneficiados serán hidrocarburos y servicios asociados (Vaca Muerta), transporte de granos y subproductos agrícolas, minería y extracción, y cargas voluminosas de la industria forestal y eólica, como torres y palas. “Estos sectores tienen movimientos de alto tonelaje y recorridos interprovinciales donde la eficiencia por tonelada importa. Esto será muy relevante para frutihortícolas, empresas energéticas y servicios petroleros, que podrán optimizar tiempos de entrega y coordinar embarques dejando la logística en nosotros como socio estratégico”.



La coordinación con autoridades locales y provinciales es clave para asegurar tramos críticos de rutas y puentes, “así como paradas seguras para los conductores. Además, el impacto ambiental de los bitrenes mejora frente al transporte tradicional: menos viajes por tonelada transportada reducen consumo de combustible y emisiones de CO₂. Combinado con flotas modernas, combustibles alternativos y conductores capacitados, el beneficio se maximiza. Yusen integra la sustentabilidad en su modelo de negocio con un objetivo de carbono neutralidad para 2050”, retoma Marazzi.



El presidente de Yusen destaca además que los bitrenes representan una herramienta estratégica para la región: “permiten consolidar cadenas de suministro, reducir costos por tonelada y fortalecer la competitividad logística. A mediano plazo, se espera que estas unidades dejen de ser alternativas para convertirse en componentes habituales en corredores de alto volumen. Para Yusen Logistics, esto implica inversiones operativas, cooperación con autoridades y servicios integrados que aprovechen la nueva capacidad de transporte, marcando un nuevo estándar para la logística patagónica”, concluyó.