ASÍ LO VEO YO | Récord de ventas y crédito accesible: el repunte del mercado automotor

“El mercado automotor cerró un semestre récord; desde 2018 no teníamos estos números”, afirmó Sebastián Beato, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), al analizar el estado actual del sector. En julio se patentaron 62.000 unidades, una cifra que confirma la tendencia en alza.

Según Beato, este crecimiento se debe a “marcas nuevas, modelos nuevos de las marcas que ya teníamos y, fundamentalmente, a la financiación”, junto con una relativa “estabilidad económica que estamos encontrando, excepto esta última semana de julio que hubo un movimiento del dólar”. En ese sentido, advirtió: “Esperemos que no se resienta el mercado en el mes de agosto. Lo vamos a ir viendo día a día, semana a semana, para ver cómo viene y si el mercado lo asume”.

Sobre posibles impactos, sostuvo: “Cuando pasan estos cambios económicos, el mercado lo siente. Vamos a ver qué tanto lo siente. Esperemos que no sea tan brusco y que no asuste un poco hasta que se vuelva a acomodar”. Respecto a las expectativas anuales, Beato fue optimista: “Creemos que va a ser un año muy positivo, muy por arriba del año anterior. El año pasado se cerró en 415.000 unidades. Este año estamos viendo un mercado de 620.000 a 630.000, si no pasa ningún cambio raro”.

Uno de los pilares del repunte es el crédito. “Hoy estamos encontrando una financiación con tasas atractivas, para la Argentina. De tasas del año pasado del 120 o 130%, hoy hablamos de 35 o 40%”. Además, destacó la reactivación de los planes de ahorro, créditos tasa cero desde terminales y préstamos personales: “El mercado prácticamente se está financiando un 75%, entre el plan de ahorro, bancos y financiaciones de las terminales”.

Claves del repunte automotor en Argentina

• 62.000 unidades patentadas en julio (mejor cifra desde 2018)

• +75% de las ventas actuales se realizan con algún tipo de financiación

• Tasas de interés bajaron de 120-130% (2024) a 35-40% (2025)

• Proyección anual: entre 620.000 y 630.000 unidades para 2025

• 2024 cerró con 415.000 patentamiento