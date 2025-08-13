Raza fuerte: el Club Ranger y una pasión que no se detiene

La Ford Ranger cumplió 30 años de historia en la Argentina. Tres décadas en las que este modelo se convirtió en sinónimo de robustez, trabajo, aventura y arraigo federal. Para celebrarlo, la marca organizó un evento en la planta de Pacheco, donde se reunió una línea de tiempo viva: 25 unidades de distintas generaciones que resumen la evolución de la pickup desde 1995 hasta hoy. Y en ese homenaje, no podía faltar el Club Ranger Argentina, una comunidad que desde hace más de dos décadas acompaña el pulso de este icono con pasión y camaradería.



“Para nosotros es muy importante participar de los eventos relacionados con la Ranger, pero sin dudas este fue muy emotivo”, afirma Pablo Opacak, presidente del Club. “Nos remite a todas las versiones que se comercializaron en nuestro país, y eso nos conecta directamente con historias compartidas. Es como volver a vivir cada etapa que atravesamos como grupo. Lo sentimos como una forma de homenaje también a nuestros socios, a los viajes, al barro, al asado, a la radio VHF en ruta, y a los amigos que conocimos en el camino”.

Más que una camioneta, una comunidad



El Club Ranger nació en 2001, mucho antes de que las redes sociales transformaran la forma de vincularse. “Arrancamos siendo un grupo chico de amigos que compartíamos la misma pasión por las Ranger. Empezamos con un foro y luego se sumaron el grupo de Facebook y el WhatsApp. Hace casi dos años, dimos un paso más y hoy somos una ONG: Asociación Civil Club Ranger Argentina”, relata Opacak.

Hoy, en la comunidad conviven entusiastas de las 10 generaciones de Ranger que pasaron por el mercado argentino. “Lo que nos une es el respeto, la camaradería, la ayuda desinteresada y la pasión por viajar fuera del camino. Son los valores que nos acompañan desde el principio”.



Las actividades del Club son variadas, pero hay un hilo conductor: el encuentro. “Nos reunimos periódicamente para hacer off road, compartir un asado, o simplemente charlar. También organizamos viajes turísticos, encuentros en distintas provincias, y hasta visitas a la planta de Pacheco. Siempre hay una excusa para volver a juntarnos”.



Muchos kilómetros de ruta, caminos difíciles y travesías solidarias en modo Ranger.

Entre las travesías que quedaron grabadas en la memoria del grupo, Pablo recuerda una muy especial: “En 2003 hicimos la Expedición Tierra del Fuego, con muchos kilómetros de ruta y caminos difíciles. También tuvimos travesías solidarias, una por año durante bastante tiempo. Y no puedo dejar de mencionar a Ricardo Accietto, ‘Kiko’, que con su experiencia nos llevó a recorrer la cordillera y enseñó lo que significa andar por esos terrenos. Muchos aprendieron de él”.

La emoción de estar en Pacheco



El evento por los 30 años fue una celebración que mezcló emoción y orgullo. “Cuando recibimos el mail de Ford, lo primero que pensamos fue cómo íbamos a convocar a las Ranger más antiguas y que además estén en condiciones de exposición. Con la ayuda de Eduardo Smok y de empleados de la fábrica, pudimos encontrar verdaderas joyas. Fue muy especial”.

Entre todas, una unidad sobresalió: “La cabina simple de Walter, sin dudas. Una unidad exclusiva que representa los comienzos de la era Ranger en el país. La foto de esa camioneta junto a una 0 km recién salida de línea, con los operarios de la planta, fue muy emotiva. Fue un puente entre el pasado y el presente”.

Camionetas de todas las épocas forman parte del Club.

Una relación con futuro

El vínculo con Ford fue constante a lo largo de los años. “Desde el inicio hubo una relación de cooperación. Siempre nos escucharon, nos tuvieron en cuenta y nos invitaron a sus eventos. Incluso colaboramos en la organización de algunos encuentros, como los del verano. Además, nos prestan un predio off road en Pilar para nuestras actividades”.

Sobre la Ranger, Opacak destaca que “siempre fue un vehículo vanguardista. Desde la seguridad hasta la conectividad, marcó diferencias. Fue de las primeras con Bluetooth, y ahora con conectividad total, podés verla desde el celular, saber dónde está, cómo está, o encenderla a distancia. Pero más allá de lo técnico, lo que la define es la pasión que genera”.

Lo que viene para el mundo Ranger

El Club mira hacia adelante con entusiasmo. “Estamos muy ansiosos por ver nuevas versiones, especialmente la cabina simple, que dejó de fabricarse por razones políticas, pero es muy necesaria como herramienta de trabajo. La gente la pide y ojalá vuelva pronto”.

Además, hay un objetivo claro: “Nuestro sueño es crecer en el interior del país. Hoy, por cuestiones de logística, la mayoría de los socios están en Buenos Aires. Pero creemos que, con más presencia federal, el Club puede ser aún más grande y más fuerte”.



Y para quienes recién se suman al mundo Ranger, el mensaje es simple: “Están entrando a una historia de 30 años que sigue escribiéndose. Han elegido un vehículo que representa mucho más que un medio de transporte. Es Raza Fuerte. Y eso se siente en cada kilómetro recorrido”.

Quienes deseen formar parte de la comunidad pueden seguir las novedades en Instagram a través de @clubrangerargentina y acceder a todas las redes sociales y canales de contacto mediante el link oficial. Para asociarse, los usuarios de Ranger deben completar un formulario que luego es evaluado por la comisión directiva del club.