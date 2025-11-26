ASÍ LO VEO YO/ Toyota proyecta un 2026 de expansión

“Tras un 2024 marcado por la transición y un 2025 de clara recuperación en producción y exportaciones, Toyota ya trabaja para que 2026 sea un año de crecimiento sostenido. La compañía busca mantener los tres turnos activos en la planta de Zárate y operar a máxima capacidad para abastecer tanto al mercado argentino como a los 22 países de la región a los que exporta. Uno de los hitos previstos para el próximo año será el lanzamiento del Yaris Cross, un modelo clave para ampliar la gama y sumar nuevas tecnologías de motorización”, destacó Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina.

En paralelo, la marca continuará expandiendo su ecosistema de servicios, que incluye Kinto, Usados Certificados, Connected Services y otras soluciones de movilidad que refuerzan su presencia más allá del vehículo tradicional.

El año que termina dejó señales alentadoras: el mercado local repuntó con fuerza, la producción creció y se consolidó la exportación, aunque Toyota advierte que la competitividad impositiva sigue siendo uno de los principales desafíos para una empresa que vende el 80% de lo que fabrica y compite en 23 mercados regionales”, agregó Salinas.



“A pesar de la coyuntura y del impacto de la tormenta que afectó la planta de motores en Porto Feliz, la automotriz destaca que 2025 cerró con hitos como la nueva garantía Toyota 10, el inicio de las exportaciones de Hiace a Brasil y una demanda sostenida por parte de los clientes argentinos. Con resiliencia y planificación, la compañía confía en retomar rápidamente la normalidad y consolidar un 2026 de crecimiento”, completó el presidente de la marca japonesa en el país.