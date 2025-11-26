La nueva generación de motos sacude el mercado

En la Patagonia, donde KTM tiene presencia en Neuquén y la zona cordillerana, la nueva gama llega con ventajas naturales. Los usuarios de la región —acostumbrados al viento, caminos rotos, ripio y distancias largas— suelen priorizar suspensiones, chasis resistente, buena autonomía y torque en altura.

El mercado argentino de motocicletas vive un momento vibrante: cada vez más usuarios se vuelcan hacia modelos de media cilindrada y aventura, buscando una combinación entre tecnología, rendimiento y versatilidad para el uso diario y los viajes.



En ese contexto, la familia de motos de media cilindrada de KTM sumó una actualización profunda que ya comenzó a mover el tablero del mercado argentino. Grupo Simpa presentó la nueva generación 390, integrada por las versiones Adventure X, Adventure R y Enduro R, tres propuestas pensadas para usos muy distintos pero construidas sobre la misma plataforma mecánica y la filosofía READY TO RACE que caracteriza a la marca austríaca. Todas ya se encuentran disponibles en la red oficial de concesionarios del país.



La renovación no solo amplía la oferta en un segmento clave, sino que también marca un salto tecnológico respecto de la generación anterior y de sus competidores directos. Así lo explicó Leandro Panaggio, Business Manager de KTM en Grupo Simpa, en diálogo con diario Río Negro: “La nueva 390 genera un salto generacional en el segmento. Muchas marcas avanzan más lento en electrónica y KTM decidió ir un paso adelante”, remarcó.

Tres modelos, tres formas de vivir la aventura

La KTM 390 Adventure X es la puerta de entrada a la línea. Pensada para quienes dan sus primeros pasos en el mundo trail, combina un manejo accesible con equipamiento clave: motor LC4c de 399 cc, tanque de 14 litros, rueda delantera de 19’’ y sistema ABS Offroad, una ayuda concreta para frenar en ripio o superficies sueltas. Panaggio destacó que esta versión acompaña una tendencia creciente: “Hay muchos usuarios que vienen de motos 150 o 250 y buscan su primer trail seria, pero sin renunciar a las asistencias que les dan seguridad”.



KTM-390-Adventure R.

Más orientada a los viajes largos y al uso desafiante, la 390 Adventure R incorpora suspensiones regulables de 230 mm y llantas 21/18, un paquete ideal para quienes enfrentan terrenos complejos. También suma Cornering ABS, Cornering MTC, modos de conducción y una respuesta del motor más enérgica. Para el ejecutivo, este modelo atiende a un nicho muy exigente: “El usuario viajero liviano o el que quiere una trail técnica valora suspensiones, autonomía y electrónica. Esta moto llega a ese público con soluciones reales”.



En el extremo más deportivo aparece la KTM 390 Enduro R, una propuesta única en el país: una moto con verdadera capacidad off-road pero homologada para uso urbano. Liviana, reactiva y muy cercana al espíritu de las EXC, suma tablero TFT de 4,2”, modos Street y Off-road, tanque metálico de 9 litros y carrocería reforzada. Su ABS Bosch permite incluso desconexión total. Panaggio fue contundente: “Es la única moto del mercado que combina ADN de enduro con homologación callejera real. No tiene rival directo”.



KTM 390 Enduro R

Los precios oficiales en Argentina son:

390 Adventure X: $13.200.000

390 Adventure R: $16.000.000

390 Enduro R: $13.327.000

Tecnología, estrategia y un ojo puesto en la Patagonia

Uno de los puntos que más impacto genera en los usuarios es la electrónica avanzada. Para Panaggio, este salto transforma el vínculo con el motociclista promedio: “El ABS en curva y el control de tracción permiten que más personas se animen a una trail. Ya no es un producto solo para expertos”. Según explicó, las asistencias benefician tanto a quienes viajan por ruta mojada como a los que enfrentan ripio y tránsito urbano impredecible.



KTM también apuesta fuerte en servicio posventa. Grupo Simpa cuenta con una red profesionalizada, depósitos y stock de respaldo que mejoran la disponibilidad de repuestos y reducen los tiempos de entrega. “Este nivel de servicio eleva la valoración de la marca”, aseguró.

En la Patagonia, donde KTM tiene presencia en Neuquén y la zona cordillerana, la nueva gama llega con ventajas naturales. Los usuarios de la región —acostumbrados al viento, caminos rotos, ripio y distancias largas— suelen priorizar suspensiones, chasis resistente, buena autonomía y torque en altura. “La Patagonia es uno de los lugares donde las motos con capacidad trail real marcan la diferencia. Ahí KTM se siente en su terreno”, sintetizó Panaggio.



Con esta renovación, la marca busca consolidarse entre quienes quieren iniciarse en la aventura, quienes necesitan una compañera de viaje robusta y quienes buscan una experiencia deportiva completa. La nueva 390 apunta a todos ellos con un abanico de opciones que promete mover el mercado de la media cilindrada.