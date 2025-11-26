Un modelo muy esperado: Toyota apuesta fuerte con su nuevo SUV compacto

"Yaris Cross va a ser, sin dudas, el lanzamiento automotriz del año 2026. Un SUV compacto Toyota en el segmento de mercado de mayor crecimiento es una gran combinación”, asegura Franco Sánchez, Gerente Comercial de Nippon Car.

Tras las demoras generadas por el fuerte temporal que afectó a la planta de Porto Feliz, Toyota ya puso fecha para uno de los lanzamientos más esperados del mercado automotor argentino: el Yaris Cross, el nuevo SUV compacto con el que la marca ampliará su oferta en el segmento de mayor crecimiento en Argentina. Su presentación oficial será el 26 de febrero de 2026, y desde ese momento estará disponible en los 43 concesionarios de la red, incluyendo Nippon Car en Neuquén y Río Negro.



El modelo llega con una estrategia clara: sumar volumen en el segmento B-SUV y profundizar la electrificación, con previsiones de que la mitad de sus ventas sean híbridas. Diseño moderno, posición elevada, llantas de 17” y 18”, faros full-LED, baúl de hasta 400 litros, interior amplio y tecnología de nueva generación —incluyendo Safety Sense en toda la gama— forman parte de su propuesta.

Desde la región, el entusiasmo se siente con fuerza. “Yaris Cross va a ser, sin dudas, el lanzamiento automotriz del año 2026. Un SUV compacto Toyota en el segmento de mercado de mayor crecimiento es una gran combinación”, asegura Franco Sánchez, Gerente Comercial de Nippon Car.



El ejecutivo destaca que la demanda previa ya se hace notar: “Las expectativas son altísimas. En Nippon Car lo vivimos a diario, con consultas de nuestros clientes desde hace más de un año”, explica. Y agrega: “Clientes de todo tipo: los que buscan dar un salto de un Etios o Yaris a un Yaris Cross, los que se interesan por la motorización híbrida, los que buscan autos compactos y muy bien equipados”.

Aunque el lanzamiento será recién en febrero, ya hay movimiento: “Si bien el producto aún no fue lanzado, Toyota Argentina habilitó un formulario para quienes estén interesados en recibir primeros las novedades del vehículo”, confirma Sánchez.

En qué versiones llegará el nuevo Yaris Cross

Toyota prepara el desembarco del Yaris Cross en el mercado argentino con una familia de cinco variantes que combinan motores nafteros e híbridos. La propuesta de entrada será la versión XLI, equipada con el conocido motor 1.5 litros de 106 CV y 138 Nm, asociado a una transmisión CVT. Por encima se ubicará la XEI, que suma llantas de 18 pulgadas, sensores de estacionamiento, apertura sin llave, cargador inalámbrico y faros antiniebla LED.



Dentro de esta misma configuración aparece la primera alternativa electrificada, basada en un sistema híbrido que combina un motor de ciclo Atkinson de 91 CV con uno eléctrico de 80 CV, logrando 111 CV combinados. La gestión de esta dupla está a cargo de una caja e-CVT con posición B, pensada para mejorar el freno motor en descensos y optimizar la regeneración de energía. La batería de iones de litio —de 4,3 Ah— es más compacta que la utilizada en Corolla y Corolla Cross, pero mantiene consumos muy bajos: 3,9 l/100 km combinados.



La cima de la gama estará representada por las versiones SEG, disponibles tanto con motorización convencional como híbrida. En este nivel se incorporan tapizados de cuero ecológico, techo panorámico fijo, portón eléctrico con apertura por movimiento del pie, cámara de visión 360° y la nueva plataforma de servicios conectados. Todo el line-up incorpora Toyota Safety Sense con seis airbags, control de velocidad crucero adaptativo de rango completo y sistema de luces altas automáticas.



Un rasgo técnico distintivo es la ausencia de radar frontal: Toyota eligió un conjunto de dos cámaras montadas en el parabrisas, encargadas de detectar objetos, vehículos y peatones. En dimensiones, el modelo mide 4,31 metros de largo y 1,77 de ancho, con una distancia entre ejes de 2,62 metros y un radio de giro de 5,2 m, pensado para un uso urbano ágil. El habitáculo refuerza esa idea con un puesto de conducción orientado al conductor, pantalla multimedia de 10 pulgadas, instrumental digital de 7 y materiales de terminación de tacto suave.

Aunque todavía no se anunciaron los precios, Toyota adelantó que el Yaris Cross se ubicará por encima del Yaris hatchback, que continuará en oferta como uno de los pilares comerciales de la marca en el país.