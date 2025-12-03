SUSCRIBITE
ASÍ LO VEO YO/ Volkswagen apuesta a más producción y consolida su liderazgo en SUV

“Este proyecto refuerza la confianza del Grupo VW en el país y nuestro compromiso con la producción local”, señaló Marcellus Puig, presidente & CEO de Volkswagen Group Argentina.

Redacción

Marcellus Puig, presidente & CEO, Volkswagen Group Argentina.

El 2025 se consolidó como un año de avances para la industria automotriz argentina, con una demanda en recuperación y proyectos estratégicos que no se frenaron pese al contexto económico. En este escenario, Volkswagen Group Argentina anticipa un cierre positivo y un desempeño sólido de todas sus marcas.

Entre los hitos del año, la compañía anunció una inversión de 580 millones de dólares para producir, a partir de 2027, la totalmente nueva Amarok en la planta de Pacheco, una decisión que refuerza la confianza del Grupo en el país y el compromiso con el empleo y la innovación.
La agenda comercial también tuvo un rol central: Volkswagen lanzó Vento GLI, Nivus, Tera y Tiguan; Audi presentó los nuevos A3 y A5; Ducati sumó cuatro modelos y VW Camiones & Buses avanzó con el Delivery 4×4. Esta renovación permitió fortalecer el liderazgo de la marca en SUVs y el posicionamiento de Audi en el segmento premium.

De cara a 2026, Volkswagen proyecta ventas por encima de las 600 a 650 mil unidades. Y, según anticipó Marcellus Puig, presidente & CEO, Volkswagen Group Argentina, “continuaremos trabajando en la preparación industrial para la nueva Amarok y en la consolidación de nuestro liderazgo en SUVs, junto con nuevos proyectos en ambas plantas para potenciar la competitividad regional”.


