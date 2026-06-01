El impacto energético ya se siente en Río Negro: $15.902 millones en compras a proveedores rionegrinos

Los proyectos energéticos que se desarrollan en Río Negro ya muestran un impacto territorial, informó el gobierno de Río Negro, que indicó este lunes que hubo $15.902 millones en compras a proveedores rionegrinos, 103 empresas activas y 479 firmas inscriptas para integrarse a la nueva cadena de valor.

Los datos corresponden al primer trimestre de 2026 y muestran el movimiento inicial que generan los proyectos vinculados a Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Southern Energy SA (SESA), especialmente en la Zona Atlántica. Es un punto de partida que el Gobierno Provincial busca ordenar, ampliar y convertir en desarrollo permanente.

«Río Negro tiene que transformar cada inversión en trabajo loca»

El Gobernador Alberto Weretilneck destacó que “Río Negro tiene que transformar cada inversión en trabajo local, proveedores rionegrinos y recursos que queden en la provincia” y destacó: “Los números muestran que ya hay movimiento. Ahora el desafío es conducir ese proceso para que no sea algo pasajero, sino una nueva capacidad productiva”.

En el paquete Punta Colorada, las compras a proveedores rionegrinos alcanzaron superaron los $15.902 millones. La cadena local registró 103 proveedores activos, con presencia en transporte, viandas, alojamiento, combustible, ferretería industrial, materiales de construcción, vigilancia, salud ocupacional, servicios ambientales y logística.

La participación rionegrina creció un 243% en cantidad de empresas adjudicadas: en el primer trimestre de 2025 había 14, mientras que en el primer trimestre de 2026 fueron 48. De ese total, el 70% son rionegrinas.

El Registro Provincial de Proveedores Energéticos suma otro dato clave: 479 empresas ya se inscribieron para ser parte de la nueva cadena.

Las Grutas concentra el 20% del total; San Antonio Oeste cerca del 11% y Sierra Grande el 4%. En conjunto, casi el 35% de las empresas registradas pertenece a la Zona Atlántica.

El rol de las contratistas

La distribución territorial del paquete Punta Colorada muestra una fuerte concentración en Sierra Grande con el 60% del total relevado, pero también hay de San Antonio Oeste, Playas Doradas, Viedma, Cipolletti y Allen, entre otras localidades.

Por rubro, el mayor volumen se concentra en transporte de personal con más de $5.164 millones, alimentación y viandas con $4.059 millones, combustible con $1.312 millones y alojamiento con alrededor de $900 millones.

También se suman ferreterías con cerca de $770 millones, materiales de construcción con $620 millones, vigilancia y seguridad con $480 millones, salud ocupacional con $470 millones y servicios ambientales con $220 millones.

Para la Provincia, según se informó, estos datos confirman una oportunidad concreta, pero también marcan el desafío. El impacto existe, pero debe ser acompañado con formación, financiamiento, certificaciones, formalización y control para que más empresas locales puedan competir y sostenerse en el tiempo.

La radiografía muestra una primera conclusión: la nueva etapa energética ya empezó a mover la economía real. El paso siguiente es que ese movimiento deje capacidades permanentes en Río Negro, con más proveedores locales, más empleo calificado, más recaudación provincial y más desarrollo en las comunidades.