Amenazas con armas y retos virales en escuelas de Río Negro: se contabilizaron 261 casos en el 2026

El Gobierno provincial aseguró que trabaja con equipos ETAP y supervisiones para unificar criterios de actuación ante amenazas en escuelas. Foto: archivo.

Desde el inicio del ciclo lectivo en marzo de 2026, el Ministerio de Educación de Río Negro contabilizó 261 situaciones vinculadas a amenazas de uso o presencia de armas de fuego en establecimientos educativos de nivel primario y secundario en toda la provincia.

El dato surge de la respuesta al pedido de informe 480/2026 presentado por el bloque de Vamos con Todos, donde la legisladora Ayelén Spósito junto a otros parlamentarios solicitaron información ante los múltiples casos de amenazas ocurridos durante abril de este año.

El Ministerio de Educación atribuyó parte de los conflictos escolares a retos virales en redes sociales

De acuerdo a la contestación de Patricia Campos, actual Ministra de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, gran parte de las situaciones estuvieron vinculadas a «desafíos» o «retos virales» difundidos en redes sociales, fenómeno que obligó a desplegar intervenciones institucionales inmediatas en distintos puntos de la provincia.

Sin embargo, el informe oficial no detalla en qué localidades ocurrieron los hechos, cuáles fueron los niveles educativos que tuvieron mayor número de casos, cuántos derivaron en intervenciones policiales o judiciales ni cuántos correspondieron a amenazas efectivamente verificadas, como fue solicitado.

Patricia Campos, Ministra de Educación de Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa

En este sentido, la respuesta se limita a confirmar la cantidad de situaciones que obligaron a activar mecanismos preventivos de actuación derivados de mensajes viralizados, publicaciones en redes sociales y amenazas concretas, sin discriminar entre ellas.

Frente a los reiterados episodios de amenazas y violencia en las escuelas, el Ministerio de Educación difundió y reforzó el protocolo de «Orientaciones de actuación ante situaciones de amenazas de armas de fuego en la escuela», el cual fue desarrollado durante el periodo lectivo 2025 y establece una guía de pasos a seguir por directivos, docentes y supervisores ante escenarios de riesgo.

El protocolo reconoce dos niveles de accionar de acuerdo a la identificación o no del individuo y de la presencia confirmada del arma dentro del establecimiento.

En ambos casos, la primera medida obligatoria es dar aviso inmediato al 911, informar a Supervisión y activar la intervención de los organismos correspondientes. A partir de allí, y en caso de que exista un estudiante identificado como el sujeto intencionado al hecho de violencia, se solicita que sea separado del resto de la comunidad educativa, notificando de inmediato a la familia.

El documento también aclara que el personal escolar no debe intentar retirar el arma ni revisar pertenencias, sino esperar a la llegada de la familia y fuerzas de seguridad, quienes serán los encargados de la requisa.

En los casos de amenazas anónimas o rumores difundidos por redes sociales, el protocolo contempla incluso la posibilidad de suspender preventivamente las actividades escolares mientras se evalúa el riesgo y actúan las autoridades competentes.

Intervención del ETAP

La respuesta oficial también indica que el Ministerio trabajó durante el ciclo lectivo con supervisiones de toda la provincia para unificar criterios de intervención, destacando que se elaboró un documento específico para los equipos interdisciplinarios ETAP denominado «Orientación Técnica para Equipos ETAP: Intervención ante Amenazas Viralizadas», destinado a fortalecer el abordaje de situaciones originadas o amplificadas a través de redes sociales.

Educación sostuvo que la prioridad es intervenir tempranamente para evitar riesgos y preservar la seguridad de estudiantes, docentes y personal escolar.