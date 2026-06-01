«Con Milei hay menos femicidios»: el mensaje del Gobierno en medio del caso de Agostina Vega

El crimen de Agostina Vega, una joven de 14 años brutalmente asesinada en Córdoba, conmocionó a todo el país. En medio del impacto social, desde distintos sectores feministas recriminaron que el caso sea catalogado como «femicidio» en vez de homicidio. Desde el Gobierno resaltaron que bajó la tasa durante su gestión.

A través de su cuenta de X, el presidente Javier Milei compartió un mensaje de Daniel Parisini, alias «El Gordo Dan», uno de los referentes del canal oficialista Carajo. «Con Milei hay menos femicidios», sentenció el militante libertario, lo cual fue reposteado por el propio jefe de Estado.

El comentario vino en respuesta del posteo de una militante feminista conocida como «Sol Despeniada», quien utilizó ese mismo formato para aseverar que «se dice femicidio», en referencia al asesinato de Agostina Páez.

Qué dijo la ministra de Seguridad sobre el caso de Agostina Páez

En conferencia de prensa para presentar las estadísticas criminales del 2025, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue consultada sobre el caso de Agostina Páez. Sin referirse al crimen como «femicidio», resaltó que «lo más importante es tener el conocimiento de la verdad completa».

La funcionaria explicó que «un homicidio, sea cual fuera, no es únicamente lo que sucede durante una hora, dos o tres horas, donde sucede el hecho como tal», sino que «una situación como esa refleja muchos frentes, un historial complejo, siempre es así».

«El mejor paso para avanzar es tener la verdad completa: aunque sea dolorosa, aunque nos interpele como autoridades, como funcionarios, como sociedad, como familia, como padres, como madres. Lo mejor es tener la verdad completa«, indicó.

Monteoliva recordó que estuvo en Córdoba este fin de semana durante un par de horas -provincia en la que también fue ministra de Seguridad y renunció en medio de acuartelamientos de policías y saqueos en el año 2013- y contó que se reunió con su par provincial, Juan Pablo Quinteros.

«Siempre acá hay que resaltar, respetar y tener en cuenta el alcance del trabajo de Justicia y de quienes somos auxiliares de la Justicia. En este caso, como Ministerio de Seguridad Nacional, siempre ponemos a disposición todo lo que tenemos, lo que podemos hacer, pero respondemos a los lineamientos que da el fiscal», detalló.

Con respecto a la búsqueda de Agostina, Monteoliva respondió que no fue necesario enviar más apoyo logístico a Córdoba, ya que sabía con los recursos que contaba la provincia.

En horas de la noche, luego de que se conocieran los primeros detalles de la autopsia y que el único sospechoso, Claudio Barrelier, fuera imputado por femicidio, Monteoliva volvió a hablar del caso Agostina en televisión.

«Este tipo de casos requieren de las penas más severas y de repensar esa severidad de las penas», acotó. «Yo resalto que a las 48 horas el principal sospechoso estaba detenido y que a X cantidad de días lamentablemente nos encontramos con el cuerpo de esta jovencita», mencionó.

Ante la pregunta del periodista Eduardo Feimann sobre si el crimen era un femicidio, Monteoliva dijo que «totalmente», pero amplió: «Después habrá que ver todo el contexto».

«En el año 2025 tuvimos 279 homicidios de mujeres, y 200 están caratulados como femicidios», mencionó la funcionaria.

En este sentido, mencionó que en la provincia de Buenos Aires se encuentra la tasa más alta: «Desde que arrancó esta gestión, los homicidios de mujeres disminuyeron un 15%, y acá no hay Ministerio de Mujeres», resaltó en crítica a las políticas de género.

En el año 2024, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reveló que desde 2020 los femicidios registraron una tendencia descendente. Según su registro que fue trascendido por Chequeado, el pico fue en el año 2019 con un conteo de 260 víctimas fatales.

Fuente: Chequeado.

La vez que Javier Milei se quejó de la figura penal del femicidio: «Conlleva una pena más grave»

En enero de 2025, el presidente Javier Mieli participó del Foro Económico Mundial de Davos y criticó categóricamente la figura penal del femicidio.

«Llegamos al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”, indicó.

Luego de su discurso, el propio ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, comentó en su cuenta oficial de X: “Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino. Porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra”.

Cuando se empezó a implementar la figura de femicidio la CSJN explicó en un informe en el 2014 que «se carecía de una palabra para expresar la forma más extrema de violencia contra las mujeres, producto de las relaciones inequitativas entre los géneros, por eso, fue necesario acuñar un nuevo término: femicidio. Concebir de esta forma los asesinatos de mujeres por razones de género permite una comprensión más profunda del fenómeno y sus causas, entre ellas un componente social que pone el eje en el hecho de que todas las expresiones de violencia contra las mujeres están arraigadas en construcciones de poder que ordenan las relaciones sociales entre hombres y mujeres”.

A esto, sumaron en aquel momento -y en línea con lo que también expuso Monteoliva este lunes- que «aproximadamente el 56% de todos los homicidios de mujeres son cometidos por sus parejas íntimas u otros miembros de la familia, mientras que sólo el 11% de todos los homicidios de hombres se cometen en el ámbito privado”.