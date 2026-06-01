Caso ARSAT: uno por uno, quiénes son investigados por el hallazgo de drogas y más de 2 millones de dólares 

La detención del expresidente de ARSAT destapó un esquema de presunta corrupción dentro de la empresa estatal de telecomunicaciones. Facundo Leal fue detenido tras el hallazgo de múltiples drogas y sumas millonarias de dinero. El caso arrancó en enero de 2024 a raíz de un robo de equipos de alto valor en un depósito de San Fernando. Sin embargo, la pesquisa judicial escaló rápido para revelar un entramado de sobreprecios, direccionamiento de contratos y coimas.

Según reveló una investigación publicada por Infobae, la Justicia Federal de San Isidro detectó maniobras ilegales entre autoridades del organismo y la firma Argentina Logistic Services (conocida en el expediente como ALS). }

La trama salió a la luz tras el saqueo de 15 containers con material sensible de la Red Federal de Fibra Óptica. El juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez pusieron la lupa sobre el contrato de la empresa a cargo del predio. Las autoridades confirmaron que las cámaras del depósito no funcionaban y el cerco eléctrico perimetral estaba cortado.

Cómo fue la detención de Facundo Leal: drogas y millones de dólares en efectivo

El fiscal pidió la indagatoria de una decena de exfuncionarios para avanzar con la acusación penal. Muchos de los implicados integraban un grupo interno apodado como “la banda de los mendocinos», la cual era encabezada por Facundo Leal.

El líder presidió ARSAT entre 2022 y 2024. Luego, asumió al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos a principios de 2025.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a Leal en su departamento porteño de Palermo. Allí, secuestraron cerca de 650.000 dólares en efectivo junto con pesos argentinos y divisas de otros seis países. También incautaron dosis de ketamina, MDMA y cocaína.

En paralelo, los allanamientos en su casa de la provincia de Mendoza arrojaron el hallazgo de otros 1.7 millones de dólares empacados en fajos termosellados.

El nexo interno con la empresa logística

Otro actor central en la presunta red de corrupción es Gerardo Boschin. El exsubgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT funcionó como la puerta de entrada para la empresa logística a cambio de sobornos, según marcan los primeros indicios de la investigación.

Boschin filtró información confidencial y firmó órdenes de compra directas por 1.930.861 dólares entre 2021 y 2024. A su vez, avaló otras contrataciones por 40.300.000 pesos por servicios de depósito y grúas.

Juan Andrés Navarro -gerente comercial de la empresa estatal y miembro del clan cuyano- firmó un memorándum clave el 29 de junio de 2021. El documento propuso mudar los bienes de la empresa a los galpones de ALS por contratación directa.

Pablo Gastón Pagani y Juan Antonio Álvarez también figuran en la mira de la Justicia. En el caso de Pagani, es cuñado de Leal, fue subgerente de Finanzas y fue quien rubricó la prórroga del contrato de la firma logística sin la intervención del Directorio.

Entre las autoridades de la compañía privada y los funcionarios estatales operó Santiago Pando en calidad de intermediario.

Según Infobae, si bien no están bajo el radar de la Justicia, también pertenecían a la «banda de los mendocinos» Leonardo Comperatore, ex ministro de Seguridad de Mendoza, ex presidente de Trenes Argentinos Infraestructura y actual jefe de Relaciones Institucionales de ARSAT; y Ramiro Canet, ex abogado de la empresa pública y director de Gestión de Bienes Registrables en el Ministerio de Gobierno de Mendoza.

La licitación simulada y los vínculos privados

ARSAT llamó a cotizar los servicios logísticos tres meses después del primer documento de Navarro. Las ofertas de ALS, Transportes Padilla y Tradelog llegaron el 10 de septiembre con apenas minutos de diferencia.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas colaboró en el caso y descubrió la trampa legal: las empresas perdedoras de la licitación tienen vínculos directos con Argentina Logistic Services.

Diego Padilla es el vicepresidente de ALS y además es hijo del vicepresidente de Transportes Padilla. El director suplente de la firma ganadora, Gastón Walter Padilla, forma parte de la misma familia. Por otro lado, la gerenta general Sofía Varela Vizgarra trabaja en la actualidad para Tradelog.

Finalmente, los peritos encontraron mensajes sobre el pago explícito de coimas a funcionarios en el teléfono de Fernando Diego Paredes, presidente de la empresa logística beneficiada.