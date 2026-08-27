Así será la nueva pickup de Volkswagen que llegará a la Argentina en 2027 y se ubicará entre la Saveiro y la Amarok

La llegada de la Tukan permitirá a Volkswagen cubrir un espacio que actualmente queda vacío dentro de su oferta. La Saveiro continuará siendo la pickup más pequeña de la marca, mientras que la Amarok mantendrá su posición entre las camionetas medianas.

Volkswagen ya tiene una nueva pickup en camino para la Argentina. Se llama Tukan, fue desarrollada específicamente para los mercados de Sudamérica y llegará a los concesionarios argentinos en 2027 con una propuesta que busca combinar las necesidades de trabajo con el uso cotidiano.

La marca alemana mostró en Brasil el diseño de producción de su nueva camioneta compacta, un modelo que ocupará un lugar inédito dentro de la gama: estará por encima de la Saveiro y por debajo de la Amarok. La estrategia apunta a un segmento que viene ganando protagonismo en la región y que reúne a usuarios que necesitan una herramienta de trabajo, pero también valoran el confort, la tecnología y la versatilidad de una camioneta para uso familiar.

La nueva Volkswagen Tukan no es un modelo desarrollado para otro mercado y adaptado posteriormente a la región El proyecto forma parte del plan de expansión de la compañía en Sudamérica, que contempla una importante cantidad de nuevos productos hasta 2028. La Tukan tendrá un papel central dentro de esa estrategia, especialmente por su posicionamiento dentro del mercado de pickups.

Dos versiones: cabina simple y doble

Una de las principales características de la nueva pickup será la posibilidad de elegir entre cabina simple y cabina doble. La variante de cabina simple estará orientada principalmente al trabajo. Con una caja de carga más extensa y una configuración enfocada en la funcionalidad, buscará convertirse en una herramienta para profesionales, empresas y usuarios que priorizan la capacidad de carga.

La nueva Volkswagen Tukan, con sus versiones de cabina doble y simple.

La versión de cabina doble, en cambio, tendrá una propuesta más versátil. Permitirá transportar pasajeros con mayor comodidad y combinar las prestaciones de una pickup de trabajo con las necesidades de un vehículo para uso diario. Volkswagen presentó estas configuraciones bajo las denominaciones Robust y Extreme, respectivamente, mostrando desde el inicio que la Tukan tendrá diferentes perfiles dentro de una misma familia.

La plataforma MQB, adaptada para una pickup

Uno de los aspectos técnicos más destacados de la Tukan es su plataforma. La nueva pickup será la primera camioneta de Volkswagen desarrollada sobre la arquitectura MQB, una plataforma modular utilizada por numerosos modelos de la marca.

Sin embargo, la estructura recibió modificaciones específicas para responder a las exigencias de una pickup. Entre ellas se encuentra una mayor distancia entre ejes, necesaria para lograr el equilibrio entre habitabilidad y espacio de carga. También se incorporó una configuración de suspensión trasera con eje rígido y elásticos, una solución elegida por su robustez y por su capacidad para soportar mayores cargas.

El objetivo de Volkswagen fue desarrollar una camioneta capaz de trabajar en condiciones exigentes sin resignar el confort necesario para el uso cotidiano.

Un diseño propio y más robusto

El diseño de la Tukan también busca diferenciarla de las demás pickups de Volkswagen. En el frente sobresalen los grupos ópticos LED, una parrilla de importante presencia y diferentes elementos en negro que refuerzan su aspecto robusto. Los laterales presentan pasarruedas marcados, una línea de cintura elevada y protecciones destinadas a transmitir una imagen más aventurera.

En la parte posterior aparecen ópticas LED y una caja de carga que cambia de dimensiones y configuración de acuerdo con el tipo de cabina. El resultado es una pickup que intenta combinar la estética de una herramienta de trabajo con recursos propios de los vehículos modernos de la marca.

Antes de llegar a los mercados, la Tukan fue sometida a un extenso programa de ensayos. Volkswagen informó que el modelo acumuló más de dos millones de kilómetros de pruebas en diferentes condiciones reales de utilización. Los ensayos incluyeron caminos de tierra, temperaturas elevadas, polvo y distintos tipos de superficies, con el objetivo de comprobar la resistencia del vehículo y ajustar sus componentes antes del comienzo de la producción.

Cuándo llega a la Argentina y qué lugar ocupará en la línea de pick ups de Volkswagen

La firma confirmó que la Tukan llegará a la Argentina en 2027, aunque todavía resta conocer algunos de los datos más importantes para nuestro mercado. Entre las incógnitas aparecen las motorizaciones que estarán disponibles, los niveles de equipamiento, las capacidades de carga, las versiones definitivas y, naturalmente, los precios. La producción brasileña será clave para su llegada a nuestro país y permitirá a Volkswagen aprovechar la integración regional del proyecto.

La llegada de la Tukan permitirá a Volkswagen cubrir un espacio que actualmente queda vacío dentro de su oferta. La Saveiro continuará siendo la pickup más pequeña de la marca, mientras que la Amarok mantendrá su posición entre las camionetas medianas. La Tukan se ubicará entre ambas, con una propuesta intermedia en dimensiones y capacidades.

Ese posicionamiento será uno de sus principales argumentos comerciales. La nueva pickup buscará competir por el usuario que necesita una camioneta más capaz que una compacta tradicional, pero que no necesariamente necesita las dimensiones y prestaciones de una pickup mediana.

Con la Tukan, la marca alemana prepara una nueva jugada en uno de los segmentos más competitivos de Sudamérica.

Una pickup con dos tipos de carrocería, plataforma MQB adaptada, suspensión trasera con elásticos y más de dos millones de kilómetros de desarrollo que llegará a la Argentina en 2027 con una misión concreta: convertirse en el punto de encuentro entre una herramienta de trabajo y una camioneta para todos los días.