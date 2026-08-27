Necrológicas de hoy, jueves 27 de agosto de 2026

Fieg, Edgardo Edmundo Falleció en Neuquén a los 75 años de edad. Es recordado por su hermana María Enriqueta «Ketty» Fieg e hijas con mucho cariño. Gracias por tu alegría de siempre, querido Tito.

FERREIRA, FLAVIO ARIEL Falleció en Neuquén el día 24 de Agosto a la edad de 49 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en sala de Parque Industrial, serán inhumados a las 13:00hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

AGÜERO, ANA MARIA Falleció en Neuquén el 24 de Agosto del 2026 a la edad de 68 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, serán inhumados a las 14.00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

POTIOREK, ANA MARIA Falleció en Neuquén el 24 de Agosto del 2026 a la edad de 91 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos serán inhumados a las 09.00 hs. e el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

RUIZ COÑUE, ANSELMO Falleció en Neuquén 25 de Agosto del 2026 a la edad de 85 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, serán inhumados a las 13.00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

ECHEGOY, ELSA La Vicepresidenta Primera a/c de la Presidencia de la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, Sra. Zulma Reina, diputadas, diputados y personal legislativo, participan con pesar el fallecimiento de la madre de la señora Mariana Valdebenito, Secretaria de Cámara de esta Legislatura. En este momento de tristeza, acompañan con afecto a Mariana y a sus hermanos, Graciela, Adán, Adrián, Marta y Gastón, como así también a sus hijos Meli, Juani y Morena. Rogando que encuentren fortaleza y consuelo para sobrellevar esta irreparable pérdida, elevan una oración por su eterno descanso.

SALAZAR, OSCAR HUGO Falleció en Neuquén el 25 de Agosto del 2026 a la edad de 70 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos fueron inhumados a las 15.00 hs. en el Cementerio de Centenario. SERVICIO SOCIAL CALF.