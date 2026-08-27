Río Negro lanza «¡Sé planta!»: la campaña masiva para salvar al sauce criollo, su único árbol nativo

El sauce criollo (Salix humboldtiana, su nombre científico) es la única especie de árbol nativa de los valles irrigados de Río Negro, y desde el Gobierno provincial aseguran que se encuentra en una situación de vulnerabilidad ambiental que redujo su presencia a lo largo del cauce del río Negro.

Es por esto, que desde Provincia se pondrá en marcha la Campaña Provincial de Plantación Masiva «¡Sé Planta!», con el objetivo de recuperarlo. La iniciativa es impulsada por la Dirección de Recursos Forestales – Valles Irrigados, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, junto a la Asociación Civil Sauce Nativo.

El accionar cuenta además con el acompañamiento de Emforsa (Empresa Forestal Rionegrina S.A), las municipalidades de Fernández Oro, Choele Choel y Viedma, la comuna de Fuerte San Javier, el Vivero Municipal Provincial de Viedma, el Departamento Provincial de Aguas (DPA), el INTA y la Asociación Civil Guardianes del Río Negro – Reserva Natural Puerto Viejo.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el Director de Recursos Forestales en Valles Irrigados de la provincia, Antonio Puerta aseguró que «la presencia del sauce criollo es marcadamente menor frente a las especies exóticas que hoy dominan gran parte del ambiente ribereño, fundamentalmente otros sauces, álamos, olivillo y tamarisco».

Respecto a las causas del retroceso de esta especie de árbol, mencionó que responde a una combinación de factores históricos y ambientales. «El sauce criollo fue durante mucho tiempo uno de los principales recursos forestales disponibles naturalmente en los valles. Fue utilizado históricamente por las poblaciones que habitaron este territorio y, posteriormente, con la puesta en producción de los valles, su madera fue aprovechada intensamente. Esto produjo una disminución progresiva de sus poblaciones naturales».

Y a eso se sumó posteriormente «la regulación del régimen natural de los ríos mediante las represas, que modificó los ciclos de crecidas, sedimentación y regeneración de las riberas«. Esto es particularmente importante, destacó, «porque el sauce criollo posee mecanismos de reproducción natural estrechamente vinculados a la dinámica fluvial y a la disponibilidad de superficies húmedas adecuadas para la germinación de sus semillas».

Además agregó que otro factor es la expansión de especies exóticas, «algunas con gran capacidad de propagación y crecimiento», que fueron ocupando progresivamente los ambientes ribereños y compitiendo con la regeneración del sauce nativo.

Así será el cronograma de plantación

Esta campaña busca implantar entre 1.500 y 2.000 ejemplares de sauce criollo, distribuidos en diez sitios de plantación repartidos en las localidades de Fernández Oro, Choele Choel, Viedma y Fuerte San Javier. Los puntos elegidos incluirían espacios urbanos como ambientes de ribera, viveros provinciales y plantas de tratamiento de efluentes del DPA.

El cronograma comenzaría en Fernández Oro, donde se realizarían jornadas el jueves 27 de agosto, de 10 a 12 y de 13 a 16, en el Parque Central sobre Ruta 65.

El viernes 28, continuarían de 10 a 12 en la ciclovía sobre Ruta 65, entre Rivadavia e Iguazú, y de 13:00 a 16:00 en la Plaza Los Perales. El sábado 29 «Día Nacional del Árbol» se realizaría un cierre de plantaciones en la Reserva Natural Puerto Viejo, en articulación con la ONG Guardianes del Río Negro.

La agenda seguiría el martes 1° de septiembre de 13 a 16 en el Balneario Municipal de Choele Choel. Luego continuaría el jueves 3 de septiembre en el Vivero Forestal Provincial de Viedma, de 8:30 a 12:00 y finalizaría el viernes 4 de septiembre en el Balneario Comunal de Fuerte San Javier, de 9:00 a 16:00.

De acuerdo con los organizadores, más de 450 estudiantes de escuelas primarias, secundarias, técnicas y de nivel superior participarían de las jornadas, junto a instituciones educativas, asociaciones civiles y vecinos, en un formato de talleres de educación ambiental.

El sauce criollo: importancia natural y valor cultural de la especie nativa

El sauce criollo es la única especie nativa de sauce de la Norpatagonia y contribuye a la fijación del suelo y la generación de hábitat para otras especies en los ecosistemas ribereños.

Además, tiene un valor cultural en la zona. Los pueblos originarios conocían y nombraban al sauce criollo, y lo usaban en su vida diaria. Después, fue el árbol que acompañó a los primeros pobladores que se asentaron junto al río Negro. Por eso su recuperación es parte de la historia del paisaje rionegrino.

De acuerdo con Puerta, existe un marco normativo que protege al sauce criollo como especie nativa. «La Ley Provincial Forestal N.º 757 regula la actividad forestal y establece controles y restricciones sobre intervenciones como la tala y otras acciones sobre la vegetación en ámbitos alcanzados por la normativa, incluyendo las zonas de ribera».

Además, «actualmente estamos trabajando en la actualización de la legislación forestal provincial, y uno de los avances que incorpora el nuevo proyecto es precisamente el reconocimiento específico del sauce criollo (Salix humboldtiana) como especie nativa protegida», adelantó.

La campaña incluye también trabajo en viveros forestales provinciales, donde se desarrollan ensayos de domesticación, selección genética y evaluación de materiales de la especie, con acompañamiento del INTA. El objetivo es generar conocimiento aplicado.

Las jornadas de plantación son una planificación de largo plazo, que contempla el relevamiento de ejemplares en estado natural, el rescate de material genético, la viverización y el seguimiento de los ejemplares implantados.