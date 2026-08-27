Unter reclama una nueva paritaria en Río Negro y advierte con un paro de 48 horas si no hay una propuesta salarial

El gremio reclamó la restitución de trabajadoras del IFDC de Villa Regina y rechazó cambios y cierres en instituciones educativas.

El Congreso General Extraordinario de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) resolvió ratificar el pliego de reivindicaciones del sector y «profundizar el plan de lucha en defensa de los derechos de los trabajadores de la educación».

La decisión se tomó este miércoles 26 de agosto durante el CCCXCVI Congreso General Extraordinario, realizado en Villa Regina, donde representantes del gremio docente analizaron la situación del sector y definieron nuevas acciones.

Entre las principales resoluciones, Unter exigió la inmediata restitución de las trabajadoras del Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de Villa Regina y reclamó la nulidad del proceso sumarial iniciado en su contra.

El Congreso también «ratificó el rechazo a la reforma de la EFI» y manifestó su oposición al «cierre del Jardín de la Escuela Especial N.º 4 de Cipolletti».

El reclamo salarial y la advertencia de paro

Otro de los puntos definidos durante el encuentro «fue el reclamo de políticas públicas para regular los códigos de descuento» y proteger los salarios de los trabajadores frente a los créditos considerados usurarios.

En materia salarial, Unter exigió una reunión paritaria inmediata una vez que se publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto.

El gremio resolvió que, si no existe una convocatoria inmediata a paritaria, «realizará un paro de 48 horas». La misma medida se aplicará si se concreta la negociación pero el Gobierno no presenta una propuesta de incremento salarial.

En caso de que durante la paritaria exista una propuesta salarial, Unter convocará a un nuevo Congreso para analizarla y definir los pasos a seguir.

Marcha en respaldo al IFDC de Regina

En el marco del Congreso desarrollado este miércoles en Regina el gremio realizó una movilización y acompañamiento a la actividad llevada adelante en el IFDC, «en respaldo a las compañeras que atraviesan procesos sumariales y en defensa de la autonomía de los IFDC», según indicaron.

Desde Unter se destacó «el compromiso colectivo en defensa de lxs trabajadorxs de la educación frente a cualquier forma de persecución, disciplinamiento o amedrentamiento» y se reafirmó que «ningún proceso administrativo puede utilizarse como herramienta para silenciar la organización, la participación y la defensa de la educación pública».