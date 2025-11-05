El Peugeot 403 fue un automóvil de tamaño mediano fabricado y comercializado por Peugeot entre 1955 y 1966. Fue el primer Peugeot en superar el millón de unidades vendidas y se destacó por su diseño elegante, cortesía de Pininfarina, así como por su versatilidad y confiabilidad.

El Peugeot 403 se presentó por primera vez en abril de 1955, en el Palais du Trocadéro en París, con la Torre Eiffel como telón de fondo. Su diseño elegante y atemporal fue el resultado de la primera colaboración con el renombrado estudio de diseño italiano Pininfarina, una asociación que perduró durante décadas.

Aunque fue diseñado en Francia, el 403 se fabricó en 13 países de los cinco continentes, incluyendo Argentina, Australia, Chile, Uruguay y Nueva Zelanda, lo que lo convirtió en un auténtico «World Car».

Ahora, con Inteligencia Artificial, se puede observar cómo sería este modelo en una reversión que saldría al mercado en 2026.

Así sería el nuevo Peugeot 403: la versión 2026 del clásico auto fabricado en Argentina

En su versión 2026, mantiene algunos de sus rasgos distintivos pero actualizado a los tiempos actuales.

Peugeot 403, versión 2026 según Gemini Ai.

Cómo sería la mecánica del nuevo Peugeot 403

Si el Peugeot 403 volviera en 2026, su mecánica se modernizaría por completo, adoptando las últimas tendencias de electrificación y eficiencia de la marca Peugeot, mientras que la plataforma y la suspensión se adaptarían para ofrecer un manejo moderno.

Motorización Híbrida y Eléctrica (El Foco Principal)

Siguiendo la estrategia actual de Peugeot, el nuevo 403 se enfocaría en la electrificación:

Opción Híbrida Enchufable (Plug-in Hybrid – PHEV) Motor Térmico: Probablemente un motor de gasolina 1.6L PureTech Turbo de alta eficiencia. Motor Eléctrico: Acoplado a la transmisión (o incluso en el eje trasero para versiones de tracción total). Potencia Combinada: Se podría esperar un rango de potencia entre 225 CV y 300 CV , ofreciendo un rendimiento deportivo y un consumo muy bajo. Transmisión: Caja automática e-EAT8 de 8 velocidades, diseñada para trabajar con sistemas híbridos. Autonomía Eléctrica: Una batería que permita recorrer entre 70 y 90 km en modo 100% eléctrico, cubriendo la mayoría de los trayectos diarios.

Opción Eléctrica Pura (e-403) Configuración: La versión tope de gama, completamente eléctrica, alineada con el compromiso de Peugeot con la movilidad de cero emisiones. Potencia: Alrededor de 250 a 340 CV , con la posibilidad de tracción delantera o tracción total (con un motor en cada eje). Autonomía: Una batería moderna (entre 75 y 90 kWh) que ofrezca una autonomía estimada de 500 a 650 km (ciclo WLTP). Tecnología: Soporte para carga rápida para recargar gran parte de la batería en menos de 30 minutos.



Transmisión y Chasis

Transmisión: Exclusivamente automática , probablemente la EAT8 (Efficient Automatic Transmission de 8 velocidades) en versiones térmicas e híbridas.

Exclusivamente , probablemente la en versiones térmicas e híbridas. Plataforma: Utilizaría una de las plataformas modulares multi-energía del grupo Stellantis (como la EMP2 o una versión más moderna ), lo que permite alojar motores de combustión, híbridos y eléctricos en el mismo chasis.

Utilizaría una de las plataformas modulares multi-energía del grupo Stellantis (como la ), lo que permite alojar motores de combustión, híbridos y eléctricos en el mismo chasis. Suspensión: Un sistema de suspensión moderno que buscaría el equilibrio entre el confort característico de los sedanes clásicos y una dinámica de manejo actual. Podría incluso incorporar un sistema de suspensión controlada con modos de conducción (Normal, Confort, Sport).

Asistencia y Tecnología

Más allá del motor, el nuevo 403 incluiría una serie de tecnologías de conducción:

Sistemas de Asistencia a la Conducción (ADAS): Incluiría todos los elementos de seguridad modernos: frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo y posiblemente conducción semiautónoma de Nivel 2 .

Incluiría todos los elementos de seguridad modernos: frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo y posiblemente . Grip Control: Un sistema avanzado de control de tracción que mejoraría la adherencia en superficies difíciles (barro, nieve, arena) sin ser un sistema 4×4 tradicional.

En resumen, la mecánica del nuevo 403 se centraría en la electrificación, el alto rendimiento y la eficiencia, manteniendo la solidez y el confort que caracterizaron al modelo original en Argentina, pero con un enfoque totalmente moderno.