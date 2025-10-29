Así sería el nuevo Renault 18: la versión 2026 del clásico auto de Argentina 

El Renault 18 es un automóvil de turismo del segmento D que fue fabricado por la marca francesa Renault entre 1978 y 1994, siendo un modelo muy popular y representativo de la época en mercados como el argentino.

Al día de hoy, muchas personas son las que recuerdan a este auto con nostalgia, y se preguntan cómo se vería al día de hoy. La respuesta a esta pregunta la tiene nada menos que Gemini, la herramienta de inteligencia artificial.

Así sería el nuevo Renault 18: la versión 2026 del clásico argentino

Exterior del Renault 18 2026: un diseño que respeta las líneas clásicas del R18, pero incorporando elementos modernos como faros LED estilizados, una parrilla más aerodinámica y llantas de aleación. Mantiene la esencia de un sedán familiar, pero con un toque deportivo y contemporáneo.

Exterior del nuevo Renault 18, según Gemini Ai.

Así sería el interior del nuevo Renault 18: la versión 2026 del clásico argentino

El interior del Renault 18 2026, presenta una combinación de comodidad y tecnología. Un tablero digital moderno, una pantalla táctil central para el infoentretenimiento, asientos ergonómicos con tapicería de alta calidad y detalles en aluminio cepillado para un toque de sofisticación. Mantendría la amplitud característica del R18, pero con un ambiente mucho más refinado y conectado.

Interior del nuevo Renault 18, según Gemini Ai.

Mecánica del nuevo Renault 18, la versión 2026

1. Motorización Principal: Híbrida Suave (Mild-Hybrid) y Turboalimentada

Motor: 1.3 TCe (Turbo Control efficiency) de cuatro cilindros con inyección directa. Este motor es una evolución del que ya usa Renault, conocido por su buen rendimiento y eficiencia.

1.3 TCe (Turbo Control efficiency) de cuatro cilindros con inyección directa. Este motor es una evolución del que ya usa Renault, conocido por su buen rendimiento y eficiencia. Tecnología Mild-Hybrid (MHEV): Incorporaría un sistema de $12V$ o $48V$ con un alternador-motor de arranque asistido. Beneficios: Ayudaría en el arranque, proporcionaría un impulso de par motor adicional en la aceleración (reduciendo el turbo lag) y mejoraría el sistema Stop & Start, resultando en un menor consumo de combustible y emisiones.

Incorporaría un sistema de $12V$ o $48V$ con un alternador-motor de arranque asistido. Potencia: Ofrecería dos niveles de potencia, por ejemplo: 140 CV y 165 CV.

2. Opción E-Tech Híbrida Enchufable (Plug-in Hybrid – PHEV)

Motor: Motor de gasolina atmosférico de ciclo Atkinson (más eficiente) más dos motores eléctricos.

Motor de gasolina atmosférico de ciclo Atkinson (más eficiente) más dos motores eléctricos. Batería: Una batería de capacidad media (unos $9-10\text{ kWh}$) que permitiría una autonomía completamente eléctrica de $40\text{ a }50\text{ km}$ (ideal para la ciudad).

Una batería de capacidad media (unos $9-10\text{ kWh}$) que permitiría una autonomía completamente eléctrica de (ideal para la ciudad). Transmisión: La innovadora caja de cambios multimodo (sin embrague y sin sincronizadores) específica de Renault para sus modelos E-Tech.

La innovadora caja de cambios multimodo (sin embrague y sin sincronizadores) específica de Renault para sus modelos E-Tech. Potencia Combinada: Cerca de $200\text{ CV}$, ofreciendo un excelente rendimiento con la posibilidad de circular sin contaminar en trayectos cortos.

3. Transmisión

Manual: Caja de cambios manual de 6 velocidades (solo para las versiones de entrada o más deportivas).

Caja de cambios manual de 6 velocidades (solo para las versiones de entrada o más deportivas). Automática: Caja de doble embrague (EDC) de 7 velocidades, que garantizaría cambios rápidos y suaves, optimizando la eficiencia.

4. Chasis y Suspensión

Suspensión: Independiente en las cuatro ruedas. Eje delantero tipo McPherson y un eje trasero de diseño multilink (para las versiones más potentes y la PHEV), lo que mejoraría significativamente el confort de marcha y la estabilidad en comparación con el R18 original.

Plataforma: Se construiría sobre la plataforma modular de última generación de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi (probablemente la CMF-CD), lo que asegura rigidez, seguridad y compatibilidad con sistemas eléctricos e híbridos.