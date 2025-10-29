ESCUCHÁ RN RADIO
Así sería el nuevo Renault 18: la versión 2026 del clásico auto de Argentina 

Un vehículo que pone nostálgica a toda una generación en Argentina. Así sería la nueva versión de este clásico de Renault.

Redacción

Por Redacción

Renault 18, la nueva versión.

El Renault 18 es un automóvil de turismo del segmento D que fue fabricado por la marca francesa Renault entre 1978 y 1994, siendo un modelo muy popular y representativo de la época en mercados como el argentino.

Al día de hoy, muchas personas son las que recuerdan a este auto con nostalgia, y se preguntan cómo se vería al día de hoy. La respuesta a esta pregunta la tiene nada menos que Gemini, la herramienta de inteligencia artificial.

Así sería el nuevo Renault 18: la versión 2026 del clásico argentino

Exterior del Renault 18 2026: un diseño que respeta las líneas clásicas del R18, pero incorporando elementos modernos como faros LED estilizados, una parrilla más aerodinámica y llantas de aleación. Mantiene la esencia de un sedán familiar, pero con un toque deportivo y contemporáneo. 

Exterior del nuevo Renault 18, según Gemini Ai.

Así sería el interior del nuevo Renault 18: la versión 2026 del clásico argentino

El interior del Renault 18 2026, presenta una combinación de comodidad y tecnología. Un tablero digital moderno, una pantalla táctil central para el infoentretenimiento, asientos ergonómicos con tapicería de alta calidad y detalles en aluminio cepillado para un toque de sofisticación. Mantendría la amplitud característica del R18, pero con un ambiente mucho más refinado y conectado.

Interior del nuevo Renault 18, según Gemini Ai.

Mecánica del nuevo Renault 18, la versión 2026

1. Motorización Principal: Híbrida Suave (Mild-Hybrid) y Turboalimentada

  • Motor: 1.3 TCe (Turbo Control efficiency) de cuatro cilindros con inyección directa. Este motor es una evolución del que ya usa Renault, conocido por su buen rendimiento y eficiencia.
  • Tecnología Mild-Hybrid (MHEV): Incorporaría un sistema de $12V$ o $48V$ con un alternador-motor de arranque asistido.
    • Beneficios: Ayudaría en el arranque, proporcionaría un impulso de par motor adicional en la aceleración (reduciendo el turbo lag) y mejoraría el sistema Stop & Start, resultando en un menor consumo de combustible y emisiones.
  • Potencia: Ofrecería dos niveles de potencia, por ejemplo: 140 CV y 165 CV.

2. Opción E-Tech Híbrida Enchufable (Plug-in Hybrid – PHEV)

  • Motor: Motor de gasolina atmosférico de ciclo Atkinson (más eficiente) más dos motores eléctricos.
  • Batería: Una batería de capacidad media (unos $9-10\text{ kWh}$) que permitiría una autonomía completamente eléctrica de $40\text{ a }50\text{ km}$ (ideal para la ciudad).
  • Transmisión: La innovadora caja de cambios multimodo (sin embrague y sin sincronizadores) específica de Renault para sus modelos E-Tech.
  • Potencia Combinada: Cerca de $200\text{ CV}$, ofreciendo un excelente rendimiento con la posibilidad de circular sin contaminar en trayectos cortos.

3. Transmisión

  • Manual: Caja de cambios manual de 6 velocidades (solo para las versiones de entrada o más deportivas).
  • Automática: Caja de doble embrague (EDC) de 7 velocidades, que garantizaría cambios rápidos y suaves, optimizando la eficiencia.

4. Chasis y Suspensión

Suspensión: Independiente en las cuatro ruedas. Eje delantero tipo McPherson y un eje trasero de diseño multilink (para las versiones más potentes y la PHEV), lo que mejoraría significativamente el confort de marcha y la estabilidad en comparación con el R18 original.

Plataforma: Se construiría sobre la plataforma modular de última generación de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi (probablemente la CMF-CD), lo que asegura rigidez, seguridad y compatibilidad con sistemas eléctricos e híbridos.


