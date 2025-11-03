El histórico auto Peugeot 404 es un ícono de la industria automotriz local que fue fabricado entre 1962 y 1980, con una producción total de aproximadamente 162,500 unidades. Se trata de un vehículo que se destacó por su durabilidad, versatilidad y un equipamiento avanzado para la época, como el techo corredizo y frenos de disco en versiones posteriores. Ahora, la Inteligencia Artificial nos deja ver cómo sería el modelo 2025 “hecho en Argentina”, con imágenes generadas en tiempo real.

La historia del Peugeot 404 en el país comenzó con la llegada de la marca a Argentina en la década de 1950, cuando la escuedería francesa importaba modelos como el 403. “En 1957, se creó DAPASA (Distribuidora Automóviles Peugeot Argentina S.A.), que importaba el 403, y en 1960, IAFA (Industriales Argentinos Fabricantes de Automotores) inició su producción en la planta de Berazategui”, mencionó

En 1962, el Peugeot 404 comenzó a fabricarse localmente, consolidándose como un sucesor del 403 gracias a su diseño elegante, obra del estudio italiano Pininfarina, y su robustez mecánica.

Así sería el nuevo Peugeot 404: la versión 2026 del clásico auto de Argentina

El interior refleja modernización y comodidad. Contiene un habitáculo que combina tecnología avanzada con un toque de elegancia clásica, priorizando la ergonomía y la sensación de amplitud.

El diseño exterior del Peugeot 404 de 2026, presenta líneas modernas pero que evocan el estilo original.

Así sería la mecánica del nuevo Peugeot 404 (Modelo 2026), según la IA de Google

Para el nuevo Peugeot 404 de 2026, la mecánica se centraría en la electrificación y la eficiencia, siguiendo la tendencia actual de la marca Peugeot y del mercado global, pero ofreciendo opciones para distintos usuarios.

1. Versión Eléctrica Pura (e-404)

Esta sería la opción tope de gama y la más moderna, alineada con el compromiso de Peugeot con la movilidad eléctrica.

Motorización: Uno o dos motores eléctricos (tracción delantera o total, respectivamente).

Uno o dos motores eléctricos (tracción delantera o total, respectivamente). Potencia: Aproximadamente 250 a 340 CV .

Aproximadamente . Batería: Capacidad de unos 75 a 90 kWh .

Capacidad de unos . Autonomía: Estimada entre 500 y 650 km (ciclo WLTP).

Estimada entre (ciclo WLTP). Tecnología: Arquitectura de 800V para carga ultrarrápida (del 10% al 80% en menos de 20 minutos).

2. Híbrido Enchufable (404 Plug-in Hybrid)

Una opción que combina lo mejor de ambos mundos, ideal para la transición o para quienes hacen viajes largos.

Motor Térmico: Motor de gasolina 1.6L PureTech Turbo de alta eficiencia.

Motor de gasolina de alta eficiencia. Motor Eléctrico: Acoplado a la transmisión (eje delantero o trasero para tracción total).

Acoplado a la transmisión (eje delantero o trasero para tracción total). Potencia Combinada: Entre 225 CV y 300 CV .

Entre . Batería: Capacidad de unos 15 a 20 kWh .

Capacidad de unos . Autonomía Eléctrica: Estimada en 70 a 90 km (ciclo WLTP), cubriendo la mayoría de los trayectos diarios.

Estimada en (ciclo WLTP), cubriendo la mayoría de los trayectos diarios. Transmisión: Automática e-EAT8 de 8 velocidades.

3. Motorización Mild-Hybrid (404 Hybrid)

Una opción de entrada más accesible y muy eficiente para uso urbano y carretera.

Motor Térmico: Motor de gasolina 1.2L PureTech Turbo o 1.6L PureTech con sistema de 48V .

Motor de gasolina o con sistema de . Apoyo Eléctrico: Un pequeño motor/generador que asiste en las aceleraciones y recupera energía en la frenada.

Un pequeño motor/generador que asiste en las aceleraciones y recupera energía en la frenada. Potencia: Alrededor de 136 CV a 180 CV .

Alrededor de . Beneficios: Reducción del consumo de combustible y menor emisión, además de obtener distintivos de eficiencia energética.

Chassis y Plataforma