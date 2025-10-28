Así sería el nuevo Citröen Ami 8: la versión 2026 del histórico auto 

El Citroën Ami 8 fue un automóvil de la marca Citroën que se fabricó entre 1961 y 1979, destacándose por ser una versión más amplia y funcional que sus predecesores. Este era un vehículo económico y accesible, con un motor de dos cilindros opuestos refrigerado por aire y 32 CV de potencia, entre otras características.

Muchos son los fanáticos de los autos que siguen recordando a este modelo, y se preguntan cuál sería su diseño al día de hoy. Recrearlo es posible gracias a Gemini, la herramienta de inteligencia artificial.

La nueva versión del Citröen Ami 8, según la inteligencia artificial

El Citroën Ami 8 Modelo 2025 se reinventa como un sedán totalmente eléctrico, honrando su herencia de sencillez y confort con la tecnología de vanguardia de Citroën.

En su corazón late un sistema de propulsión Ë-Ami que garantiza un rendimiento ágil y una marcha excepcionalmente silenciosa, ideal para el ambiente urbano y viajes largos. Desde el punto de vista del diseño, el auto logra una fusión elegante entre la silueta icónica del Ami 8 y la fluidez de un sedán moderno, aunque predomina más lo antiguo.

El frontal incorpora la distintiva firma luminosa de Citroën con faros Full LED matriciales de alta tecnología y luces diurnas LED que enmarcan la parrilla. Detalles como las manijas de las puertas enrasadas y las llantas de aleación de 18 pulgadas acentúan su carácter.

En el plano tecnológico, este auto ofrece una experiencia de conducción completamente digital. El conductor interactúa con un panel de instrumentos configurable de 12 pulgadas y una gran pantalla central táctil de hasta 12 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento, con conectividad inalámbrica total.

Por qué dejó de venderse este auto

El Citroën Ami 8 dejó de venderse principalmente porque el fin de las operaciones de Citroën Argentina en 1979 marcó el fin de su producción en el país, pero también en Europa fue reemplazado por modelos más modernos como el Visa.

Más allá de esto, algunas insuficiencias en su diseño también contribuyeron a la decisión de Citröen. Asientos incómodos, visibilidad limitada, fallos mecánicos y una terminación general deficiente fueron algunos de los mencionados.