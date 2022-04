Auto del año 2022: el premio se lo llevó el Ioniq 5

El Hyundai IONIQ 5 obtuvo una gran victoria en los prestigiosos World Car Awards 2022, con el crossover totalmente eléctrico nombrado World Car of the Year, World Electric Vehicle of the Year y World Car Diseño del año.

Los World Car Awards revelaron los resultados en una ceremonia celebrada en el New York International Auto Show.

IONIQ 5 fue reconocido por un jurado de 102 periodistas automotrices de 33 países. El innovador vehículo eléctrico de batería (BEV), que ya ha ganado numerosos elogios internacionales, fue considerado junto con 27 modelos de la competencia lanzados en 2021, y finalmente obtuvo la victoria sobre otros finalistas en las tres categorías en las que fue nominado.

Ioniq 5 de Hyundai.



IONIQ 5 es el primer modelo de la marca de línea BEV dedicada de Hyundai: IONIQ. Aprovecha al máximo una arquitectura de plataforma modular eléctrica global (E-GMP) a medida para ofrecer capacidades de carga ultrarrápida de 800 V para una carga del 10 al 80 por ciento en solo 18 minutos y un interior muy espacioso.

Las necesidades de embalaje únicas de un EV significan que los ejes se pueden empujar hacia la parte delantera y trasera del automóvil, proporcionando mucho más espacio que un vehículo tradicional.

El Ioniq 5 también fue premiado por su diseño.



Cuando está equipado con tracción en dos ruedas (2WD) y una batería de hasta 77,4 kWh, su autonomía máxima con una sola carga será de unos 470~480 km, según el estándar WLTP. Sus características incluyen tecnología Vehicle-to-Load (V2L), conectividad avanzada y sistemas de asistencia al conductor que ofrecen la mejor experiencia en el automóvil.

“Nos sentimos verdaderamente honrados de recibir estos prestigiosos premios, que reconocen el talento y el arduo trabajo de toda nuestra gente y socios comerciales en Hyundai Motor Company. Nuestra visión es permitir el Progreso para la Humanidad, y este respaldo a nuestro enfoque servirá para fortalecer nuestro compromiso de hacer realidad esta visión”, dijo Jaehoon Chang, presidente y director ejecutivo de Hyundai Motor Company.

En la ceremonia de premiación también fueron distinguidos el Mercedes Benz EQS como World Luxury Car 2022; el Audi e-tron GT como World Performance Car 2022 y el Toyota Yaris Cross como World Urban Car 2022.

Mercedes Benz EQS



Esta es la quinta victoria mundial de autos de lujo para Mercedes-Benz y el segundo año consecutivo que obtiene el premio.

Mercedes Benz Clase S.



El Mercedes-Benz Clase S ganó los honores el año pasado, mientras que el Mercedes-Benz Clase E ganó el premio en 2017. En 2015, fue el Mercedes-Benz S-Coupe y en 2014 fue el Mercedes-Benz Clase S.

“Estamos muy honrados y orgullosos de recibir este premio. Ha sido un viaje intenso para construir la Arquitectura del Vehículo Eléctrico de la cual el EQS es el primer producto. Recibir este premio es un fuerte símbolo para todo el equipo y fortalece nuestro objetivo de construir los autos eléctricos más deseables del mundo”, dijo Christoph Starzynski, Vicepresidente de Arquitectura y Desarrollo de Vehículos Eléctricos Electric Drive.

El Mercedes Benz EQS fue elegido de una lista inicial de ocho vehículos de todo el mundo y luego de una lista corta de tres finalistas. Los finalistas del Top Three in the World de 2022 fueron el BMW iX, el Genesis GV70 y el Mercedes-Benz EQS.

Los vehículos elegibles para World Luxury Car deben producirse en volúmenes de al menos 5.000 unidades/año, deben tener un precio al nivel de un automóvil de lujo en sus mercados principales y deben estar “a la venta” en al menos dos mercados principales (China, Europa, India, Japón, Corea, América Latina, EE. UU.) en al menos dos continentes separados en algún momento entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de marzo de 2022.

Audi e-tron GT



Esta victoria del Audi e-tron GT se suma al récord de premios de Audi AG. La compañía ganó 11 premios World Car en los 18 años de historia que tiene este evento; más que cualquier otro fabricante de automóviles.

Audi e-tron GT.



“Nuestro gran objetivo con el Audi e-tron GT era reinventar la filosofía Gran Turismo para la era eléctrica”, dice Christiane Zorn, directora de marketing de productos de AUDI AG.

“El e-tron GT combina una conducción deportiva y potente con un alto nivel de usabilidad diaria: es un verdadero Gran Turismo y un verdadero Audi. Muchas gracias a los jueces de World Car por reconocer al Audi e-tron GT con el premio World Performance Car 2022”.

El Audi e-tron GT fue elegido de una lista inicial de doce autos y luego de una lista de tres finalistas junto al BMW M3/M4 y el conjunto Toyota GR86/Subaru BRZ.

Toyota Yaris Cross



La última elección recayó sobre el Toyota Yaris Cross como World Urban Car 2022.

Toyota Yaris Cross.



“Nos sentimos honrados de recibir el premio “World Urban Car”. Nuestra base siempre ha sido hacer buenos autos compactos, y esta filosofía nos guió a desarrollar el Yaris Cross como un auto compacto con un área de carga espaciosa y utilidad, así como suficiente potencia y economía de combustible. En el futuro utilizaremos este premio como motivación a medida que continuamos desarrollando automóviles de alta calidad que pueden satisfacer las necesidades de nuestros clientes y promover vehículos ecológicos que pueden ayudar a reducir las emisiones de CO2”, dijo el ingeniero jefe Takatomo Suzuki, Compañía de automóviles compactos Toyota, Toyota Motor Corporation.

El Toyota Yaris Cross compitió contra el Opel Mokka y el Volkswagen Taigun.

La actualidad de Hyundai



Hyundai planea presentar 17 nuevos modelos BEV para 2030, incluidos los modelos de la marca de lujo Genesis, y tiene como objetivo aumentar las ventas globales anuales de BEV a 1,87 millones de unidades para 2030.



El IONIQ 5 anuncia una nueva era en el diseño de Hyundai, definida por lo que los diseñadores de la marca denominan “Dinámica paramétrica” ​​con detalles de superficie cinéticos similares a joyas que definen la identidad visual del BEV. Desde su lanzamiento mundial el año pasado, el IONIQ 5 obtuvo prestigiosos premios internacionales, incluidos Auto del año en Alemania, Auto del año en el Reino Unido, Auto del año de Auto Express y Auto eléctrico del año de Auto Bild.