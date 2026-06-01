Caso Andis: qué se sabe del peritaje de los audios filtrados que mencionan presuntas coimas a Karina Milei

El juez federal Ariel Lijo ordenó investigar a fondo las grabaciones donde se escucha al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. En esos archivos atribuidos al exfuncionario, se menciona que Karina Milei cobraría el 3% del valor total de los medicamentos comprados por el organismo. La Justicia dispuso que Gendarmería Nacional realice un peritaje oficial y solicitó una muestra de voz del principal acusado.

Según detalló La Nación, el acusado se negó a entregar su registro vocal e impulsó una fuerte contraofensiva legal. A través de su abogado Mauricio D’alessandro, presentaron al ingeniero informático Marcelo Torok como perito de parte.

La estrategia central apunta a desarmar la validez de los audios para lograr la nulidad absoluta del caso. Spagnuolo sostiene que las conversaciones, que fueron difundidas en principio por el canal de streaming Carnaval, son falsas. El exfuncionario remarcó que los archivos se armaron con herramientas de Inteligencia Artificial.

Los puntos clave de la pericia y el supuesto montaje

Torok propuso diez puntos técnicos para cuestionar la legalidad y la autoría de las pruebas. El especialista reclamó el formulario de la cadena de custodia para verificar si la evidencia guardó una “perfecta continuidad”. También solicitó oficiar a la empresa dueña de YouTube para obtener los metadatos completos y confirmar si se trata de manera indubitable de un “archivo original”.

La defensa intenta probar que el archivo sufrió alteraciones. D’Alessandro aportó un informe elaborado en España que asegura que el 65% de las grabaciones fueron generadas por computadora. El perito exigió filtrar los sonidos de fondo y pidió analizar si se distinguen dos formatos diferentes. La sospecha radica en que existe un fragmento aparentemente “en vivo” hasta el minuto 01:43 y otro tramo “aparentemente telefónico” a partir de ese instante.

Sin los audios, el caso ANDIS igual avanza: sobreprecios y direccionamientos

Mientras tanto, para la Justicia, las filtraciones no representan la evidencia fundamental de la causa. El expediente acumula otras pruebas sobre una presunta red de corrupción que direccionaba compras de remedios costosos y cobraba sobornos a droguerías. El juez Sebastián Casanello ya procesó a Spagnuolo sin prisión preventiva y le trabó un embargo superior a los 202.000 millones de pesos.

La investigación detectó sobreprecios millonarios en la adquisición de insumos médicos. Sin embargo, la pesquisa penal se mantuvo sobre los directivos de Andis y nunca escaló hacia Karina Milei o la familia Menem, quienes aparecen mencionados en las escuchas.

En esta misma línea, el empresario Alan Pocovi fue citado a declarar por sospechas de lavado de activos. La fiscalía lo investiga como supuesto integrante de las operaciones que coordinaba Miguel Calvete, cuyo nombre aparece vinculado a varias firmas proveedoras, para desviar los fondos públicos.

El fiscal Franco Picardi transcribió chats del teléfono de Calvete que exponen las maniobras. Los mensajes afirman que los acusados “movilizaban en forma regular importantes sumas dinerarias en moneda local y estadounidense”.

El texto judicial también detalla que “parte de los fondos recibidos por Alan Pocoví serían invertidos en criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain”.