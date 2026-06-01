La recaudación le ganó a la inflación en mayo 2026 y quebró nueve meses en rojo, pero con señales de alarma

La recaudación impositiva de mayo ascendió a $ 21.513.588 millones y creció un 2% real en comparación con el mismo mes del año pasado, con lo cual quebró nueve meses de caídas consecutivas.

Pese a este incremento, el resultado abre diferentes interpretaciones y demuestra que la economía está lejos de la pujanza que promociona el Gobierno nacional.

La mejora interanual le otorga al Ministerio de Economía algo de oxígeno para el manejo de la política fiscal, en un contexto donde el propio titular de la cartera, Luis Caputo, admitió que ya no queda mucho margen para seguir avanzando con la reducción del gasto.

Pero los flojos desempeños del IVA y del impuesto al cheque siguen evidenciando que la actividad económica no logra despegar en forma sostenida.

En el Gobierno intentan no referirse a la dinámica de la recaudación. Alegan que la comparación está impactada por la rebaja que se implementó en algunos impuestos, lo cual no aplica para la caída en los tributos que marcan el consumo. La preocupación queda en evidencia cuando las referencias en redes sociales acerca de este dato oficial por parte de las autoridades nacionales fueron prácticamente nulas.

La recaudación le ganó a la inflación en mayo 2026: los impuestos que más aportaron

Según la planilla que este lunes distribuyó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el crecimiento se explica por el fuerte incremento en el impuesto a las Ganancias que recolectó $ 7,8 billones. Esto implica una suba real de 26%. El impulso lo dio el pago del saldo final de las empresas con cierre de balance al 31 de diciembre de 2025.

ARCA reconoció que uno de los aspectos que contribuyó a este resultado es la baja base de comparación, porque en mayo de 2025 impactaron los aumentos de los adelantos dispuestos en el período 2023 y generó una caída de ingresos. Señaló que también influyeron los cambios en las alícuotas de los anticipos a 11,11% distribuidos en nueve períodos. Por tanto, la mejora en Ganancias no está vinculada a una mayor rentabilidad de las empresas sino a cuestiones normativas.

Por su parte, la recaudación de IVA cayó 8% a $ 5,3 billones. El IVA impositivo (consumo) se redujo 3%, mientras que el aduanero (impuestos) cedió 18% a $ ,5 billones. En cuanto a las devoluciones ascendieron a $ 80.000 millones, con una caída real de 14%.

Los ingresos por retenciones a las exportaciones aportaron $ 567.117 millones, que representan una disminución de 39%. ARCA señaló que la baja se explica por la disminución de alícuotas del sector agrícola. Pero además influyó una baja en los precios. La liquidación de los agroexportadores fue de U$S 2.677 millones, un 12% menos que un año atrás, justamente por menores valores, que se compensó parcialmente por mayor volumen. Por otro lado, la creciente participación del sector energético ayudó a que la caída general por retenciones no fuera mayor.

ARCA precisó que los reintegros a las exportaciones llegaron a $ 100.000 millones y se duplicaron a valores reales.

En tanto, los derechos de importación cedieron 21% a $ 489.413 millones, lo cual también es un síntoma del freno de la actividad interna. Para el organismo, esta disminución es consecuencia de una “alta base de comparación” dado el fuerte incremento que habían tenido las importaciones en mayo de 2025.

En otro orden, pese a que el Gobierno dosificó la actualización del impuesto a los combustibles para amortiguar la inflación, los continuos ajustes hicieron que por esta vía ingresaran $ 536.226 millones, un 7,2% más que un año atrás descontada la inflación. Este lunes –mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial – el Gobierno postergó el alza que debía ejecutarse en mayo, y también el que operaba desde este 1 de junio, para julio.

En tanto, el impuesto al cheque sumó $ 1,44 billones, con una baja interanual real de 3,4%. Este tributo también es indicativo del nivel de actividad porque grava transacciones y la caída refuerza la idea de que la reactivación no se enciende.

Por otro lado, la seguridad social alcanzó una recaudación de $ 4,6 billones, que implica un retroceso de 4,3%. ARCA indicó que este monto se redujo por un mayor acogimiento de las empresas a planes de pago con relación al año anterior. O sea, que más firmas tuvieron que pedir planes de pago para cumplir con sus obligaciones.

En tanto, los impuestos internos coparticipados contribuyeron al resultado final con $ 277.754 millones, que representan una baja real de 18%, lo cual impactó en la distribución de fondos a las provincias.