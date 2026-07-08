Caen las ventas y cambia el podio

El mercado cayó 12,8% interanual en junio, pero creció frente a mayo. Seis de los diez modelos más vendidos se fabrican en la Argentina.

El mercado automotor argentino volvió a mostrar señales de debilidad en junio, con un total de 45.995 unidades patentadas, lo que implicó una baja interanual del 12,8% frente al mismo mes de 2025. Sin embargo, en la comparación mensual se registró una mejora del 7,2%, lo que abre expectativas más optimistas para la segunda mitad del año.

En el acumulado del primer semestre, se patentaron 294.181 vehículos, lo que representa una caída del 9,9% frente al mismo período del año pasado. Aun así, el sector comienza a mostrar indicios de reacomodamiento tras meses marcados por sobrestock, promociones agresivas y una demanda más cautelosa.

Un ranking con sorpresas

El listado de los modelos más vendidos de junio dejó algunos cambios relevantes. Toyota Hilux se mantuvo firme en la cima, mientras que el Fiat Cronos volvió a meterse en el podio, acompañado por la Ford Ranger, que también sorprendió por su desempeño.

Otro dato llamativo fue la caída del Peugeot 208, que había sido protagonista durante gran parte del año y en junio descendió al octavo lugar. Además, seis de los diez modelos más vendidos son de producción nacional, lo que refleja el peso de la industria local en el mercado.

Ranking de los 10 modelos más vendidos

1. Toyota Hilux – 3.002 unidades

2. Fiat Cronos – 1.900 unidades

3. Ford Ranger – 1.786 unidades

4. Ford Territory – 1.584 unidades

5. Volkswagen Amarok – (acumulado 8.088)

6. Volkswagen Tera – 1.131 unidades

7. Chevrolet Tracker – 1.113 unidades

8. Peugeot 208 – 1.089 unidades

9. Toyota Yaris Cross – 1.075 unidades

10. Chevrolet Onix – 1.073 unidades

El segmento eléctrico gana lugar

En paralelo, el mercado de vehículos eléctricos continúa expandiéndose, aunque todavía en un volumen reducido. En junio se patentaron 865 unidades, consolidando un nicho que crece de forma sostenida.

El dominio de marcas asiáticas es claro, especialmente de origen chino, con una fuerte concentración tanto en marcas como en modelos.

Ranking de marcas eléctricas

1. BYD – 604 unidades

2. BAIC – 106 unidades

3. Chevrolet – 51 unidades

4. Arcfox – 34 unidades

5. JMEV – 21 unidades

6. Volvo – 14 unidades

7. Geely – 12 unidades

8. Great Wall – 4 unidades

9. JAC Motors – 3 unidades

10. XEV – 3 unidades

Modelos eléctricos más vendidos

1. BYD Dolphin Mini – 481 unidades

2. BYD Yuan Pro – 123 unidades

3. BAIC EU5 – 106 unidades

4. Chevrolet Spark EV – 51 unidades

5. JMEV Easy 3 – 21 unidades

6. Arcfox T1 – 21 unidades

7. Geely EX5 – 12 unidades

8. Volvo EX30 – 12 unidades

9. Arcfox T5 – 9 unidades

10. Great Wall Ora 03 – 4 unidades

A pesar del contexto desafiante, desde el sector destacan que el mercado comienza a encontrar cierto equilibrio. La expectativa está puesta en un segundo semestre con mayor dinamismo, impulsado por mejores condiciones de financiación y una oferta más competitiva.