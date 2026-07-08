De las pistas alemanas al asfalto local

BMW creció casi un 90% en ventas este primer cuatrimestre. Su impulsor sirvió de base para el modelo que ganó su clase en las 24 Horas de Nürburgring.

El mercado de los vehículos de alto desempeño en la Argentina está siendo testigo de un fenómeno comercial sin precedentes durante esta temporada 2026. En un contexto de constante renovación aduanera y comercial, la casa de Múnich viene ejecutando una ofensiva de lanzamientos sumamente agresiva que mantiene en alerta a los entusiastas de los motores de alta cilindrada. Sin embargo, ninguna de las novedades recientes posee la carga simbólica y rupturista que acompaña el desembarco del nuevo BMW M3 Competition Touring M xDrive.

Esta silueta representa un quiebre absoluto en los manuales del coleccionismo local, ya que introduce el concepto de la «rural de carreras» en un territorio tradicionalmente dominado por los formatos sedán y coupé de tres volúmenes.

La llegada de este producto a las calles de nuestro país constituye un verdadero hito histórico de carácter corporativo. Por primera vez en la historia de la filial local, la mítica división deportiva M recibe el visto bueno para comercializar de manera directa y oficial una variante con portón trasero y formato familiar.

Lejos de ser una decisión aislada, esta jugada responde a una tendencia global que busca dar respuesta a un perfil de cliente muy específico: aquel conductor experimentado que se niega a resignar la furia y la respuesta dinámica de un vehículo de circuito pero que, al mismo tiempo, demanda soluciones reales de habitabilidad para realizar largos viajes en ruta o trasladarse en el día a día con comodidad.

Mecánica de vanguardia

Bajo la piel de este exótico familiar se esconde el mismo arsenal tecnológico que equipa la versión sedán lanzada recientemente en los concesionarios de la red. La ingeniería de Múnich colocó debajo de la tapa del motor un propulsor naftero biturbo de tres litros con seis cilindros dispuestos en línea, una obra de arte de la termodinámica moderna.

La encargada de gestionar los flujos de energía es una caja de cambios automática de competición Steptronic Sport con convertidor de par y ocho relaciones que, mediante el sistema Drivelogic, permite alterar los tiempos y la violencia del paso de marchas. Toda esta fuerza se envía a las cuatro ruedas por medio de la tracción integral inteligente M xDrive.

Las planillas técnicas hablan por sí solas: el bloque eroga una potencia neta de 530 caballos de fuerza acoplada a un torque bestial de 650 Nm. Semejantes especificaciones físicas le permiten catapultarse desde la inmovilidad total hasta los 100 kilómetros por hora en la impactante cifra de 3,6 segundos, devorando el asfalto hasta registrar una velocidad máxima regulada de 280 kilómetros por hora.

Los amantes de las sensaciones clásicas de tracción trasera encontrarán un gran aliado en su electrónica, dado que el sistema permite desconectar por completo el flujo hacia las ruedas delanteras mediante un comando específico, transformando a este vehículo en una máquina dispuesta al derrape controlado. Cabe destacar que este impulsor no es exclusivo de los vehículos de calle; es la base estructural sobre la cual se erigen los monoplazas del equipo BMW M Motorsport que compiten en las durísimas categorías internacionales de resistencia.

Un santuario de fibra de carbono y versatilidad

El verdadero milagro de ingeniería de la carrocería Touring se experimenta al abrir el portón trasero. El habitáculo ofrece una capacidad de carga base de 500 litros puramente utilizables, espacio que puede multiplicarse hasta los 1.510 litros totales si se decide abatir la hilera de asientos traseros. Este volumen interior configura una versatilidad superlativa frente a cualquier opción tricuerpo convencional de la gama actual. Sin embargo, este sentido práctico convive de forma armoniosa con una dotación tecnológica orientada al uso en autódromos.

Para la Argentina, la configuración elegida de serie incluye un esquema de frenado con discos carbono-cerámicos capaces de resistir fatigas extremas, amortiguación adaptativa por dureza de válvulas, un diferencial activo de gestión electrónica en el eje trasero y un control de tracción específico con diez niveles de puesta a punto fina.

Para aquellos usuarios enfocados en la telemetría y el análisis del rendimiento en pista, la interfaz del vehículo integra las aplicaciones informáticas exclusivas de la división M, tales como el medidor de tiempos de vuelta M Laptimer y el evaluador de derrapes M Drift Analyser. Desde lo estético, la imponente estampa exterior se acentúa mediante piezas aerodinámicas de fibra de carbono expuesta, un sutil deflector superior de tipo Gurney montado sobre el techo y llantas de aleación forjadas en doble medida, con diámetros de 19 pulgadas adelante y 20 pulgadas atrás.

En el habitáculo, la atmósfera deportiva se vive en cada rincón: el conductor se encuentra con un volante deportivo forrado en alcántara con levas de cambio sobredimensionadas, butacas de competición con carcasas de carbono para minimizar el peso total del conjunto y el innovador puesto de mandos digital BMW Curved Display, que une una pantalla de instrumentos de 12,3 pulgadas con la pantalla central multimedia de 14,9 pulgadas en una sola pieza continua.

El nuevo BMW M3 Competition Touring M xDrive ya inició formalmente su ciclo comercial en la Argentina a un valor de lista fijado en los US$181.900, respaldado por una garantía extendida de tres años o 200.000 kilómetros. De esta forma, la división prestacional alemana consolida su catálogo local en este 2026, ofreciendo opciones que van desde la agilidad compacta del M2 por u$s127.900 hasta el colosal poderío de la X6 M Competition por u$s234.900, demostrando el gran momento que vive el mercado de nicho en el país.