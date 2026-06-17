Camión eléctrico de Volvo logra 700 km de autonomía y rompe récords

El fabricante Volvo Trucks dio un paso decisivo en la electrificación del transporte pesado al presentar las especificaciones finales del Volvo FH Aero Electric, su nueva generación de camiones eléctricos para larga distancia. Con una autonomía que escala hasta los 700 kilómetros, el modelo no solo supera lo anunciado inicialmente, sino que también se posiciona por delante de sus principales competidores.

El dato no es menor: en un segmento donde la autonomía sigue siendo el principal desafío, la marca sueca logra un salto tecnológico que marca un nuevo estándar en la industria.

Un salto en eficiencia energética

La clave detrás de este avance está en la gestión de la batería. El FH Aero Electric equipa un sistema compuesto por ocho módulos de 97,5 kWh, alcanzando una capacidad total de 780 kWh. Sin embargo, lo verdaderamente innovador es que el vehículo permite utilizar 725 kWh reales para la conducción, es decir, cerca del 93% de la capacidad total.

Este nivel de aprovechamiento coloca a Volvo por delante de otros fabricantes. Por ejemplo, Renault Trucks libera unos 624 kWh útiles en un sistema similar, mientras que el Mercedes-Benz eActros 600 se queda en 600 kWh netos y MAN ronda los 560 kWh. La diferencia es significativa en términos operativos.

Según la compañía, este progreso es resultado de años de desarrollo y de un conocimiento más profundo del comportamiento de las celdas, suministradas por Samsung SDI. Además, se incorporaron sistemas más avanzados de control y monitoreo que optimizan el rendimiento sin comprometer la vida útil del conjunto.

Tres versiones para distintos usos

La nueva gama eléctrica de Volvo se organiza en tres variantes, adaptadas a diferentes necesidades del transporte. En la cima se ubica el FH Aero Electric Extended Range, equipado con un eje eléctrico (e-axle), dos motores y una transmisión de seis velocidades. Ofrece potencias de hasta 460 kW, admite conjuntos de hasta 48 toneladas y, con una carga útil de 22 toneladas, alcanza los mencionados 700 km de autonomía. Además, incorpora carga rápida mediante CCS de hasta 350 kW y el nuevo estándar MCS, que permite llegar a 700 kW de potencia.

Por debajo aparece el FH Aero Electric Standard Range, que mantiene la misma arquitectura mecánica, pero con una batería menor: 585 kWh brutos y 545 kWh útiles. En este caso, la autonomía se sitúa en torno a los 525 kilómetros, con una mayor capacidad de carga gracias a un menor peso total.

La oferta se completa con el FH Electric de segunda generación, que utiliza una configuración distinta, con motores conectados por árbol de transmisión y caja de ocho marchas. Este modelo puede alcanzar hasta 540 kW de potencia, mover combinaciones de hasta 65 toneladas y ofrecer una autonomía cercana a los 470 kilómetros.

Peso, configuración y eficiencia

Uno de los desafíos clave en los camiones eléctricos es el peso. Cada módulo de batería del FH Aero Electric ronda los 600 kilos, lo que eleva la tara total a 13,3 toneladas en la versión más equipada.

Para compensar este factor y mantener la competitividad en carga útil, Volvo optó por comercializar el modelo exclusivamente con configuración 6×2 y eje trasero direccional, una solución que permite optimizar la distribución de pesos y cumplir con las regulaciones vigentes.

Este enfoque técnico no solo mejora la eficiencia, sino que también facilita la operación en rutas exigentes y maximiza la rentabilidad para las empresas de transporte.

Un nuevo estándar en el transporte pesado

Con este lanzamiento, Volvo no solo mejora sus propios objetivos iniciales, sino que también eleva la vara para toda la industria. La combinación de mayor autonomía, mejor aprovechamiento energético y carga ultrarrápida redefine el concepto de camión eléctrico de larga distancia.

En un contexto donde la transición hacia energías más limpias avanza a ritmo desigual, el FH Aero Electric aparece como una señal clara: la electrificación del transporte pesado ya no es una promesa, sino una realidad cada vez más competitiva.