Un buggy con cerebro y corazón argentino

En un contexto donde la industria automotriz se vuelca cada vez más hacia la digitalización y la asistencia electrónica, el Brado Buggy propone un camino diferente: volver a las raíces del manejo puro sin resignar innovación. El proyecto, ideado y fundado por Matías Mussetta y con diseño de Juan Manuel Díaz, nace con una premisa clara: reinterpretar el espíritu clásico del buggy desde una mirada contemporánea.

La clave estuvo en lograr un balance delicado entre pasado y futuro. Según Mussetta, “el desafío más grande fue encontrar el equilibrio en el nuevo diseño para no contaminar la esencia pura y clásica del original”. Ese punto de partida marcó todo el desarrollo, donde cada decisión estética y técnica buscó preservar la identidad histórica del concepto.

ADN clásico, ingeniería moderna

El Brado Buggy mantiene elementos esenciales del diseño tradicional, como la carrocería abierta en su parte inferior y la ausencia total de techo y puertas. Esa arquitectura no solo define su estética, sino también la experiencia de conducción: directa, sin filtros y profundamente sensorial.

Sin embargo, detrás de esa imagen minimalista hay un desarrollo técnico de alto nivel. Mussetta aplicó conocimientos adquiridos en su paso por marcas como Ferrari, Lamborghini y Dallara, especialmente en lo referido a estructuras livianas, distribución de peso y control de calidad en procesos productivos. El vehículo utiliza tecnología propia de los superdeportivos, con soluciones que optimizan tanto la resistencia como la eficiencia.

“El auto está fabricado con la misma tecnología con la cual se producen los supercars”, explica el fundador, dejando en claro que no se trata solo de un ejercicio de diseño, sino de un producto con estándares de elite.

Manejo puro y exclusividad total

Uno de los diferenciales más marcados del Brado Buggy es su filosofía de conducción. En un mercado dominado por la electrónica, este modelo apuesta a un concepto opuesto: un vehículo 100% analógico. Sin asistencias ni intervenciones digitales, el conductor recupera el control absoluto.

Aun así, el proyecto incorpora mejoras clave respecto a los buggies clásicos. Se optimizó el sistema de frenos con componentes de alto rendimiento y se incrementó la potencia del motor, al mismo tiempo que se redujo el peso total en unos 150 kilos. Esto no solo mejora las prestaciones, sino también la seguridad en frenadas y maniobras exigentes.

El proyecto ideado y fundado por Matías Mussetta.

“Es un auto único en su categoría, no hay otro igual”, sostiene Mussetta. Y agrega un diferencial que apunta directamente al posicionamiento: se trata de un vehículo de producción artesanal, desarrollado en Parma, en pleno corazón de la Motor Valley italiana.

Producción limitada y enfoque global

Desde el punto de vista comercial, el Brado Buggy se ubica en un segmento de nicho, con una estrategia clara: exclusividad absoluta. La producción será limitada y cada unidad será diferente, ya que el cliente podrá participar activamente en la configuración del vehículo, tanto en lo estético como en lo mecánico. Este enfoque convierte al comprador en un verdadero co-diseñador, elevando el nivel de personalización a estándares poco habituales en la industria.

El modelo se comercializará a nivel global, mediante venta directa y a través de representantes en distintos mercados. Incluso antes de su presentación oficial, el proyecto ya mostró señales concretas de interés: se vendieron tres unidades y continúan llegando nuevas consultas desde distintos países.

En ese sentido, Mussetta es claro al definir el alcance del proyecto: no se trata de una iniciativa local, sino de una propuesta con ambición internacional, desarrollada con ADN argentino, pero con ejecución global.

El Brado Buggy no solo recupera una idea clásica, sino que la reinterpreta desde la ingeniería, el diseño y la exclusividad. En un mercado que tiende a la homogeneización, apuesta por lo opuesto: identidad, carácter y una experiencia de manejo que vuelve a poner al conductor en el centro de la escena.